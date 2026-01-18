https://sarabic.ae/20260118/ديميترييف-أوروبا-ستستسلم-وستحصل-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-1109371697.html

ديميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه التعريفة لاحقا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة اتفاقية شراء غرينلاند.وكتب ديميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "ستستسلم أوروبا، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، وقد تستعاد الوحدة عبر الأطلسي إلى حد ما".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بغرينلاند.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.ترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاماماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولةالحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

