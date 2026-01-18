عربي
ديميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه التعريفة لاحقا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة اتفاقية شراء غرينلاند.وكتب ديميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "ستستسلم أوروبا، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، وقد تستعاد الوحدة عبر الأطلسي إلى حد ما".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بغرينلاند.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
صرح كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن أوروبا ستستسلم، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه التعريفة لاحقا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة اتفاقية شراء غرينلاند.
وكتب ديميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "ستستسلم أوروبا، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، وقد تستعاد الوحدة عبر الأطلسي إلى حد ما".

كذلك في وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، التضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، مشددة على الوقوف صفا واحدا ومنسقا في الرد على التهديدات الأميركية بفرض تعريفات جمركية على دول أوروبية.

زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية
14:30 GMT
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بغرينلاند.

وتُعد جزيرة غرينلاند جزءا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
