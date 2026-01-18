https://sarabic.ae/20260118/ديميترييف-أوروبا-ستستسلم-وستحصل-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-1109371697.html
ديميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
ديميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرح كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن أوروبا ستستسلم، وستحصل... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T17:18+0000
2026-01-18T17:18+0000
2026-01-18T17:20+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه التعريفة لاحقا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة اتفاقية شراء غرينلاند.وكتب ديميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "ستستسلم أوروبا، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، وقد تستعاد الوحدة عبر الأطلسي إلى حد ما".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بغرينلاند.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.ترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاماماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولةالحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
https://sarabic.ae/20260118/بيان-لـ8-دول-أوروبية-نتضامن-مع-غرينلاند-وسننسق-ردنا-على-تهديد-ترامب-بالتعريفات-الجمركية-1109366295.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, روسيا
ديميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
17:18 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 17:20 GMT 18.01.2026)
صرح كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن أوروبا ستستسلم، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه التعريفة لاحقا إلى 25% وتبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة اتفاقية شراء غرينلاند.
وكتب ديميترييف على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "ستستسلم أوروبا، وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، وقد تستعاد الوحدة عبر الأطلسي إلى حد ما".
كذلك في وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، التضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، مشددة على الوقوف صفا واحدا ومنسقا في الرد على التهديدات الأميركية بفرض تعريفات جمركية على دول أوروبية.
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية
على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بغرينلاند.
وتُعد جزيرة غرينلاند جزءا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.