كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل
كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، إن كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تقرير مصير الجزيرة بشكل مستقل، وسط مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية بغرينلاند.
وقال كارني في فعالية أقيمت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "عندما يتعلق الأمر بالسيادة على القطب الشمالي، فإننا نقف بقوة مع غرينلاند والدنمارك وندعم بشكل كامل حقهما في تحديد مستقبل غرينلاند".
وأضاف كارني: "تعارض كندا بشدة فرض تعريفات جمركية على غرينلاند وتدعو إلى إجراء مفاوضات لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الأمن والازدهار في القطب الشمالي".
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
واشنطن: إرسال طائرات عسكرية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك
06:22 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/ شباط المقبل على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
