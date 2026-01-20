https://sarabic.ae/20260120/كندا-تدعم-حق-غرينلاند-والدنمارك-في-تحديد-مستقبل-الجزيرة-بشكل-مستقل-1109445307.html
كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل
كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، إن كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تقرير مصير الجزيرة بشكل مستقل، وسط مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T16:44+0000
2026-01-20T16:44+0000
2026-01-20T16:44+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg
وقال كارني في فعالية أقيمت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "عندما يتعلق الأمر بالسيادة على القطب الشمالي، فإننا نقف بقوة مع غرينلاند والدنمارك وندعم بشكل كامل حقهما في تحديد مستقبل غرينلاند".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/ شباط المقبل على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
https://sarabic.ae/20260120/واشنطن-إرسال-طائرات-عسكرية-إلى-غرينلاند-بالتنسيق-مع-الدنمارك-1109415669.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c5624653891349fbb750d142303d054b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, غرينلاند
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, غرينلاند
كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، إن كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تقرير مصير الجزيرة بشكل مستقل، وسط مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية بغرينلاند.
وقال كارني في فعالية أقيمت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "عندما يتعلق الأمر بالسيادة على القطب الشمالي، فإننا نقف بقوة مع غرينلاند والدنمارك وندعم بشكل كامل حقهما في تحديد مستقبل غرينلاند".
وأضاف كارني: "تعارض كندا بشدة فرض تعريفات جمركية على غرينلاند وتدعو إلى إجراء مفاوضات لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الأمن والازدهار في القطب الشمالي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير/ شباط المقبل على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.