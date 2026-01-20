https://sarabic.ae/20260120/واشنطن-إرسال-طائرات-عسكرية-إلى-غرينلاند-بالتنسيق-مع-الدنمارك-1109415669.html

واشنطن: إرسال طائرات عسكرية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، أنه من المقرر أن تصل قريبا طائرات تابعة لها إلى قاعدة "بيتوفيك" الفضائية في غرينلاند، للمشاركة في "أنشطة...

وأضافت في بيان لها، أمس الاثنين، أن "هذه الطائرات ستعمل، إلى جانب أخرى تنطلق من قواعد في الولايات المتحدة وكندا، على دعم مهام (نوراد) المختلفة، في إطار التعاون الدفاعي الراسخ بين الولايات المتحدة وكندا ومملكة الدنمارك".وأكدت "نوراد" أن "هذه التحركات جرى تنسيقها مع مملكة الدنمارك، وأن جميع القوات المشاركة تعمل وفق التصاريح الدبلوماسية المطلوبة، مع إبلاغ حكومة غرينلاند مسبقًا بالأنشطة المقررة".وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرر في أكثر من مناسبة أن الجزيرة "ينبغي أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة"، وفي المقابل، شددت السلطات الدنماركية والغرينلاندية على رفضها أي مساس بالجزيرة، مؤكدة أنها تنتظر من واشنطن احترام سيادة وسلامة أراضيها.

