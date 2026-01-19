https://sarabic.ae/20260119/فرنسا-تهديدات-أمريكا-بشأن-غرينلاند-عمل-إكراهي-1109406277.html

فرنسا: تهديدات أمريكا بشأن غرينلاند "عمل إكراهي"

سبوتنيك عربي

صرح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور، اليوم الاثنين، بأن على أوروبا أن تظهر للولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T18:48+0000

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

العالم

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال ليسكيور لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "يجب على أوروبا ضمان عدم تحوّل التهديدات الوشيكة إلى واقع. ولتحقيق ذلك، يجب أن نُثبت استعدادنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، سواء أكانت تعريفات جمركية، أو اتفاقيات تجارية، أو تدابير لمكافحة الإكراه".وأكمل واصفا التهديدات الأمريكية بأنها "عمل من أعمال الإكراه"، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على الاتحاد الأوروبي.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية