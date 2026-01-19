https://sarabic.ae/20260119/فرنسا-تهديدات-أمريكا-بشأن-غرينلاند-عمل-إكراهي-1109406277.html
فرنسا: تهديدات أمريكا بشأن غرينلاند "عمل إكراهي"
صرح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور، اليوم الاثنين، بأن على أوروبا أن تظهر للولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T18:48+0000
2026-01-19T18:48+0000
2026-01-19T18:48+0000
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
العالم
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/08/1042010879_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_ed09070c5f10e3643ed5c8c9964855c0.jpg
وقال ليسكيور لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "يجب على أوروبا ضمان عدم تحوّل التهديدات الوشيكة إلى واقع. ولتحقيق ذلك، يجب أن نُثبت استعدادنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، سواء أكانت تعريفات جمركية، أو اتفاقيات تجارية، أو تدابير لمكافحة الإكراه".وأكمل واصفا التهديدات الأمريكية بأنها "عمل من أعمال الإكراه"، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على الاتحاد الأوروبي.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
فرنسا: تهديدات أمريكا بشأن غرينلاند "عمل إكراهي"
وقال ليسكيور لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "يجب على أوروبا ضمان عدم تحوّل التهديدات الوشيكة إلى واقع. ولتحقيق ذلك، يجب أن نُثبت استعدادنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، سواء أكانت تعريفات جمركية، أو اتفاقيات تجارية، أو تدابير لمكافحة الإكراه".
وأكد ليسكيور الذي التقى بنظيره الألماني، لارس كلينغبايل، صباح اليوم الاثنين، أن فرنسا وألمانيا تتفقان على ضرورة التحرك بسرعة وحسم.
وأكمل واصفا التهديدات الأمريكية بأنها "عمل من أعمال الإكراه"، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.