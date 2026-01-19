https://sarabic.ae/20260119/ترامب-يطالب-أوروبا-بالتركيز-على-الصراع-في-أوكرانيا-بدلا-من-غرينلاند-1109402043.html
ترامب يطالب أوروبا بالتركيز على الصراع في أوكرانيا بدلا من غرينلاند
ترامب يطالب أوروبا بالتركيز على الصراع في أوكرانيا بدلا من غرينلاند
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن على أوروبا التركيز على الصراع في أوكرانيا، لا على غرينلاند.
وقال ترامب خلال مقابلة: "على أوروبا التركيز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنكم ترون، بصراحة، إلى أين أوصلتهم (الحرب)".وأكد ترامب التزامه التام بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ردا على سؤال حول استعداده لتنفيذ خطط فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند: "سأفعل ذلك، بكل تأكيد".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
وقال ترامب خلال مقابلة: "على أوروبا التركيز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنكم ترون، بصراحة، إلى أين أوصلتهم (الحرب)".
وتابع: "هذا ما يجب أن تركز عليه أوروبا، لا غرينلاند".
وأكد ترامب التزامه التام بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ردا على سؤال حول استعداده لتنفيذ خطط فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند: "سأفعل ذلك، بكل تأكيد".
وامتنع ترامب عن التعليق عندما ُئل عما إذا كان مستعدا للاستيلاء على غرينلاند بالقوة، قائلا: "لا تعليق".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.