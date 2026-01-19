باحث في الشأن الدولي: غرينلاند دليل إضافي على انهيار الناتو

عربي
12:15 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 12:21 GMT 19.01.2026)
أفاد الباحث اللبناني في الشأن الدولي بشارة صليبا، بأن أوروبا تقف اليوم "يتيمة بقياداتها"، مؤكدًا أن "التطورات الجارية في غرينلاند، شكّلت جرس إنذار حقيقي لأوروبا، بعدما شعرت بأن مصالحها مهددة بشكل مباشر داخل المنظومة الغربية نفسها، حيث بات الطرف الأقوى يفرض المسار، الذي يخدم رؤيته الخاصة".
واعتبر الباحث اللبناني أن "سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضم غرينلاند، يعدّ توسعًا تحكمه المصلحة الأمريكية"، مشددًا أن "الأهمية الجيواستراتيجية لغرينلاند تنبع من موقعها المركزي في القطب الشمالي، ومن الثروات الهائلة والخيالية الكامنة فيها من نفط وغاز ومعادن نادرة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن فرض الهيمنة الكاملة على غرينلاند، شرط أساسي لضمان تقاسم الموارد مع سائر القوى الطامحة للاستثمار في المنطقة"، لافتًا إلى أن "غرينلاند لم تكن تاريخيًا ملكية طبيعية للدنمارك، ما يجعل الصراع الحالي امتدادًا لتاريخ طويل من التنافس على السيطرة".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
قمة أوروبية خلال الأيام المقبلة للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
02:39 GMT

وأضاف الباحث اللبناني أن الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق من عقلية "حماية هذه المنطقة أمنيًا مقابل الاستفادة من ثرواتها"، معتبرًا أن "الجدل القائم هو حول نقل الملكية"، وأن "الحديث الأوروبي عن القانون الدولي يهدف إما إلى منع ترامب أو إلى فرض تقاسم اقتصادي مع الحفاظ الشكلي على مسألة السيادة، وهو ما لا يتماشى مع الرؤية الأمريكية".

وأشار صليبا إلى أن "ملف غرينلاند يشكل دليلًا إضافيًا على انهيار منظومة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وعلى إقرار ضمني بعجز أوروبا عن لعب دور عالمي مستقل، في ظل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملفات استراتيجية أكبر من العقول التآمرية الصغيرة لبعض القيادات الأوروبية".
