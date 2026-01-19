https://sarabic.ae/20260119/قمة-أوروبية-خلال-أيام-للرد-على-رسوم-ترامب-الجمركية-بسبب-غرينلاند-1109381196.html

قمة أوروبية خلال أيام للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أن "قادة الاتحاد سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لتنسيق ردهم، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال كوستا، الذي ‍يرأس قمم ⁠الاتحاد ‌الأوروبي، إن مشاوراته مع ⁠أعضاء التكتل أظهرت التزاما قويا بدعم الدنمارك ‌وغرينلاند والاستعداد للتصدي لأي شكل من أشكال الإكراه، مع مواصلة الانخراط بشكل ‍بنّاء مع الولايات المتحدة".وأفاد مسؤول أوروبي، بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل الخميس المقبل.واتفق القادة الأوروبيون على إعطاء أولوية للحوار مع الشركاء الدوليين بشأن التعرفات الجمركية الجديدة، في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية وتفادي التصعيد التجاري.وأشار المسؤولون إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارًا من الأول من فبراير، في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تضمن حماية المصالح الأوروبية".وذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.وكان أعلن ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

