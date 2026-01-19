https://sarabic.ae/20260119/قمة-أوروبية-خلال-أيام-للرد-على-رسوم-ترامب-الجمركية-بسبب-غرينلاند-1109381196.html
قمة أوروبية خلال أيام للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
قمة أوروبية خلال أيام للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أن "قادة الاتحاد سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لتنسيق ردهم، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T02:39+0000
2026-01-19T02:39+0000
2026-01-19T02:40+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وقال كوستا، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، إن مشاوراته مع أعضاء التكتل أظهرت التزاما قويا بدعم الدنمارك وغرينلاند والاستعداد للتصدي لأي شكل من أشكال الإكراه، مع مواصلة الانخراط بشكل بنّاء مع الولايات المتحدة".وأفاد مسؤول أوروبي، بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل الخميس المقبل.واتفق القادة الأوروبيون على إعطاء أولوية للحوار مع الشركاء الدوليين بشأن التعرفات الجمركية الجديدة، في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية وتفادي التصعيد التجاري.وأشار المسؤولون إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارًا من الأول من فبراير، في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تضمن حماية المصالح الأوروبية".وذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.وكان أعلن ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260118/ديميترييف-أوروبا-ستستسلم-وستحصل-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-1109371697.html
https://sarabic.ae/20260118/روته-يناقش-مع-ترامب-هاتفيا-الوضع-الأمني-في-غرينلاند-والقطب-الشمالي-1109373767.html
https://sarabic.ae/20260118/خبير-ضم-غرينلاند-إلى-الولايات-المتحدة-سيثري-اقتصاد-واشنطن-1109376774.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_9cd535e2b8056f15da84864d0ea7fa30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
قمة أوروبية خلال أيام للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
02:39 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 02:40 GMT 19.01.2026)
أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أن "قادة الاتحاد سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لتنسيق ردهم، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية مسألة غرينلاند".
وقال كوستا، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، إن مشاوراته مع أعضاء التكتل أظهرت التزاما قويا
بدعم الدنمارك وغرينلاند والاستعداد للتصدي لأي شكل من أشكال الإكراه، مع مواصلة الانخراط بشكل بنّاء مع الولايات المتحدة".
وأفاد مسؤول أوروبي، بأن كوستا يدرس عقد القمة في بروكسل الخميس المقبل.
واتفق القادة الأوروبيون على إعطاء أولوية للحوار مع الشركاء الدوليين
بشأن التعرفات الجمركية الجديدة، في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية وتفادي التصعيد التجاري.
وأشار المسؤولون إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارًا من الأول من فبراير، في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تضمن حماية المصالح الأوروبية".
وذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية
على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.
وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".
وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.
وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.
وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.
وكان أعلن ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.