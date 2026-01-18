عربي
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
خبير: ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة سيثري اقتصاد واشنطن
خبير: ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة سيثري اقتصاد واشنطن
أشار الخبير الصناعي المستقل ليونيد خازانوف، إلى أن ضم غرينلاند سيُثري الاقتصاد الأمريكي، إذ تزخر باطنها بالموارد الطبيعية، من النفط إلى المعادن الأرضية النادرة.
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وأوضح خازانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "من جهة، سيُكبد ضم غرينلاند الولايات المتحدة نفقات غير ضرورية، إذ سيتعين عليها إنفاق ما يصل إلى مليار دولار سنوياً لدعم اقتصادها القائم على صيد الأسماك. ومن جهة أخرى، تحتاج الولايات المتحدة إلى ثروات باطنها، وقد لا يُمثل مليار دولار من الدعم الحكومي سوى مبلغ زهيد مقارنةً بإمكانية استخراج معادن بالغة الأهمية، مثل خامات اليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة والموليبدينوم والجرافيت والنفط".ويؤكد الخبير: "يبدو أنه ينظر إلى ظاهرة الاحتباس الحراري المستمرة كعامل مساعد لتطوير حقول النفط في الجزيرة مستقبلاً".وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
https://sarabic.ae/20260118/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-رسوم-بقيمة-93-مليار-يورو-على-الولايات-المتحدة-بسبب-غرينلاند-1109375348.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أشار الخبير الصناعي المستقل ليونيد خازانوف، إلى أن ضم غرينلاند سيُثري الاقتصاد الأمريكي، إذ تزخر باطنها بالموارد الطبيعية، من النفط إلى المعادن الأرضية النادرة.
وأوضح خازانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "من جهة، سيُكبد ضم غرينلاند الولايات المتحدة نفقات غير ضرورية، إذ سيتعين عليها إنفاق ما يصل إلى مليار دولار سنوياً لدعم اقتصادها القائم على صيد الأسماك. ومن جهة أخرى، تحتاج الولايات المتحدة إلى ثروات باطنها، وقد لا يُمثل مليار دولار من الدعم الحكومي سوى مبلغ زهيد مقارنةً بإمكانية استخراج معادن بالغة الأهمية، مثل خامات اليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة والموليبدينوم والجرافيت والنفط".
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من رواسبها مخفية تحت الغطاء الجليدي، إلا أن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم غرينلاند مدفوع بوضوح بأهداف طويلة الأجل، كما يرى الخبير.
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة بسبب غرينلاند
19:33 GMT
ويؤكد الخبير: "يبدو أنه ينظر إلى ظاهرة الاحتباس الحراري المستمرة كعامل مساعد لتطوير حقول النفط في الجزيرة مستقبلاً".

وتُعد جزيرة غرينلاند جزءا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
