عربي
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
https://sarabic.ae/20260118/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-رسوم-بقيمة-93-مليار-يورو-على-الولايات-المتحدة-بسبب-غرينلاند-1109375348.html
إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة بسبب غرينلاند
إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة بسبب غرينلاند
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
19:33 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.
وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".
وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.

وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية
14:30 GMT
وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.

وكان أعلن ترامب يوم أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.

ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
دميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
