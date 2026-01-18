https://sarabic.ae/20260118/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-رسوم-بقيمة-93-مليار-يورو-على-الولايات-المتحدة-بسبب-غرينلاند-1109375348.html

إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة بسبب غرينلاند

إعلام غربي: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم بقيمة 93 مليار يورو على الولايات المتحدة بسبب غرينلاند

ذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس... 18.01.2026

وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشماليدميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند

