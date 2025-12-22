عربي
وزير روسي: القطب الشمالي سيدر على روسيا تريليون دولار كل عقد
وزير روسي: القطب الشمالي سيدر على روسيا تريليون دولار كل عقد
أعلن وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف، اليوم الاثنين، بأن "منطقة القطب الشمالي، بدءًا من عام 2035 تقريبًا، ستمكّن روسيا من جني تريليون دولار كل 10 سنوات".
وقال تشيكونكوف في مقابلة تلفزيونية: "بعد 10 سنوات، قد تكون منطقة القطب الشمالي قادرة على تأمين 20 بالمئة من الصادرات الروسية، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية... وبحسب الأرقام التقريبية، إذا أخذنا بالحسبان 200 مليون طن من البضائع، وليكن ذلك حتى عام 2035... سيكون المبلغ التقريبي (من ذلك) نحو 100 مليار دولار سنويًا".
وأضاف: "بالتالي، يُمكن أن تدرّ منطقة القطب الشمالي عائدات بقيمة تريليون دولار لروسيا كل 10 سنوات، وهذا مبلغ ضخم بكل المقاييس".

وأشار الوزير الروسي إلى أن "منطقة القطب الشمالي تنتج حاليًا أكثر من 10 بالمئة من الصادرات الروسية، وتتحدث آفاق المشاريع الجارية، بما في ذلك "فوستوك أويل" و"نوفاتيك" و"نوريلسك نيكل"، ومنطقة بايمسكايا للخامات، عن زيادة هذه الحصة في المستقبل إلى 15-20 بالمئة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025، أن روسيا ستعمل على تطوير ممر نقل عبر القطب الشمالي.

وأوضح بوتين: "سنطوّر الممر العابر للقطب الشمالي، نتحدث دائما عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقًا".

وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحد النقل البحري والسككي والبري، سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا، يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة، علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة".
