لافروف ونظيره المصري يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
دميترييف: روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي
دميترييف: روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي
صرح كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دميترييف أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وكتب دميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في طريقي إلى ميامي. بينما يبذل دعاة الحرب قصارى جهدهم لتقويض خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا، تذكرت هذا الفيديو من رحلتي السابقة، الضوء يخترق غيوم العاصفة".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، سيجري محادثات في ميامي، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إنه "لن يكون هناك اتفاق سلام لأوكرانيا دون موافقة روسيا، لكن موافقة كييف مطلوبة أيضًا".
دميترييف: روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي

16:18 GMT 20.12.2025
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
صرح كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دميترييف أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
14:55 GMT
وكتب دميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في طريقي إلى ميامي. بينما يبذل دعاة الحرب قصارى جهدهم لتقويض خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا، تذكرت هذا الفيديو من رحلتي السابقة، الضوء يخترق غيوم العاصفة".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، سيجري محادثات في ميامي، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن ترامب نيته السفر إلى فلوريدا وسط عقد محادثات متوقعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إنه "لن يكون هناك اتفاق سلام لأوكرانيا دون موافقة روسيا، لكن موافقة كييف مطلوبة أيضًا".
