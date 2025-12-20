https://sarabic.ae/20251220/دميترييف-روسيا-تستعد-للتعاون-مع-الولايات-المتحدة-في-القطب-الشمالي-1108393668.html

دميترييف: روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي

وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دميترييف أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وكتب دميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في طريقي إلى ميامي. بينما يبذل دعاة الحرب قصارى جهدهم لتقويض خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا، تذكرت هذا الفيديو من رحلتي السابقة، الضوء يخترق غيوم العاصفة".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، سيجري محادثات في ميامي، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إنه "لن يكون هناك اتفاق سلام لأوكرانيا دون موافقة روسيا، لكن موافقة كييف مطلوبة أيضًا".

