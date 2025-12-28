https://sarabic.ae/20251228/وكالة-الفضاء-الروسية-إطلاق-52-مركبة-فضائية-من-قاعدة-فوستوتشني-الفضائية-1108669306.html
وكالة الفضاء الروسية: إطلاق 52 مركبة فضائية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية
وكالة الفضاء الروسية: إطلاق 52 مركبة فضائية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، دميتري باكانوف، اليوم الأحد، أن المرحلة العليا من صاروخ "فريغات" أطلقت 52 قمرا صناعيا إلى المدار من... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T17:20+0000
2025-12-28T17:20+0000
2025-12-28T17:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكالة الفضاء
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aaf99910eca8d7007cb648d4a5c2e2b6.jpg
وقال باكانوف في مقطع فيديو نشرته وكالة "روسكوزموس": "تم اليوم إطلاق 52 مركبة فضائية إلى المدار".وانطلق صاروخ "سويوز-2.1بي" في تمام الساعة 4:18 مساء بتوقيت موسكو، واضعا سفينة "فريغات" في مدارها. وبعد ساعة من الإطلاق، وضع الصاروخ قمري التصوير المجسم للأرض "آيست-2تي" رقم 1 ورقم 2 في مدارهما.كما تم إطلاق القمر الصناعي" سكوربيون" الذي طوره معهد "سكوبيلتسين" للأبحاث في الفيزياء النووية، والقمر الصناعي "لوباتشيفسكي" التابع لجامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، المزود بكاميرا فائقة الطيف ومتعددة الأطياف لتقييم حالة الغطاء النباتي في الغابات والمناطق الزراعية، وأربعة أقمار صناعية تم إنشاؤها في إطار البرنامج التعليمي" Space-π" إلى المدار.المركبة الروسية "سويوز إم إس-27" تغادر المحطة الفضائية الدولية وتستعد للعودة بالطاقم إلى الأرضروسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
https://sarabic.ae/20251209/هبوط-ناجح-لمركبة-سويوز-إم-إس-27-الروسية-وعلى-متنها-3-رواد-فضاء-في-كازاخستان-1107960118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_502ede9cc1302746f550f93757a41319.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الفضاء, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الفضاء, العالم, العالم العربي
وكالة الفضاء الروسية: إطلاق 52 مركبة فضائية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية
أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، دميتري باكانوف، اليوم الأحد، أن المرحلة العليا من صاروخ "فريغات" أطلقت 52 قمرا صناعيا إلى المدار من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.
وقال باكانوف في مقطع فيديو نشرته وكالة "روسكوزموس": "تم اليوم إطلاق 52 مركبة فضائية إلى المدار".
وأضاف: "جميع الروس يمكنهم أن يفخروا بأن عام 2025، قد مر دون وقوع أي حوادث".
وانطلق صاروخ "سويوز-2.1بي" في تمام الساعة 4:18 مساء بتوقيت موسكو، واضعا سفينة "فريغات" في مدارها. وبعد ساعة من الإطلاق، وضع الصاروخ قمري التصوير المجسم للأرض "آيست-2تي" رقم 1 ورقم 2 في مدارهما.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت سفينة "فريغات" 50 قمراً صناعيا آخر إلى مداراتها المحددة. ومن بينها أربعة أقمار صناعية من طراز "غريفين" لتصوير الأرض، وعدة أقمار صناعية من طراز "سبوتنكس" لنظام التعريف الآلي للسفينة، وثلاثة أقمار صناعية من طراز زوركي للاستشعار عن بعد للأرض.
كما تم إطلاق القمر الصناعي" سكوربيون" الذي طوره معهد "سكوبيلتسين" للأبحاث في الفيزياء النووية، والقمر الصناعي "لوباتشيفسكي" التابع لجامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، المزود بكاميرا فائقة الطيف ومتعددة الأطياف لتقييم حالة الغطاء النباتي في الغابات والمناطق الزراعية، وأربعة أقمار صناعية تم إنشاؤها في إطار البرنامج التعليمي" Space-π" إلى المدار.