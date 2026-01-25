https://sarabic.ae/20260125/قذائف-أكاتسيا-تدمر-تجمعا-أوكرانيا-للتحكم-بالمسيرات-على-محور-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1109606384.html
قذائف "أكاتسيا" تدمر تجمعا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور زابوروجيه – الدفاع الروسية
قذائف "أكاتسيا" تدمر تجمعا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور زابوروجيه – الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد تظهر قيام أطقم مدافع الهاوتزر الروسية من طراز "أكاتسيا"، التابعة لقوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتدمير نقاط للتحكم... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T06:41+0000
2026-01-25T06:41+0000
2026-01-25T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_0:208:3167:1989_1920x0_80_0_0_9ba24df7bd71b6f813697c9c8f07791b.jpg
وتبيّن المشاهد لحظة سقوط قذائف مدفعية أكاتسيا" الروسية على نقاط للتحكم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، ما أدى إلى تدميرها.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260124/مدافع-مالكا-الروسية-تدمر-مواقع-وتحصينات-للجيش-الأوكراني-في-خاركوف-1109577695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_cb16ecc709d9265a1ab3231d314fc691.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
قذائف "أكاتسيا" تدمر تجمعا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور زابوروجيه – الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد تظهر قيام أطقم مدافع الهاوتزر الروسية من طراز "أكاتسيا"، التابعة لقوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتدمير نقاط للتحكم بالطائرات المسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وتبيّن المشاهد لحظة سقوط قذائف مدفعية أكاتسيا" الروسية على نقاط للتحكم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، ما أدى إلى تدميرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.