عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260124/مدافع-مالكا-الروسية-تدمر-مواقع-وتحصينات-للجيش-الأوكراني-في-خاركوف-1109577695.html
مدافع "مالكا" الروسية تدمر مواقع وتحصينات للجيش الأوكراني في خاركوف
مدافع "مالكا" الروسية تدمر مواقع وتحصينات للجيش الأوكراني في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات المدفعية الثقيلة من طراز "مالكا" نفذت ضربات دقيقة استهدفت تحصينات ومعدات وآليات، إضافة إلى القوى البشرية... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T07:03+0000
2026-01-24T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
مدافع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام أن "أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز" مالكا" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بتدمير الملاجئ والمعدات والقوى العاملة لوحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. وفي سياق متصل، أفاد مصدر في قوات "الشمال" الروسية، أن وحدات الهاون نجحت في تدمير نقطة إمداد رئيسية للقوات الأوكرانية في المنطقة نفسها، كانت تُستخدم لتفريغ المواد الغذائية والذخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاعالجيش الروسي يقطع الإمدادات اللوجستية عن قوات كييف ويلقي القبض على مسلحين في بلدة سيمينوفكا المحررة
https://sarabic.ae/20260123/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-بلدة-سيمينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---الدفاع-الروسية-1109552853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_68b0a805f64de3c6904200947938e142.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, مدافع
روسيا, سلاح روسيا, مدافع

مدافع "مالكا" الروسية تدمر مواقع وتحصينات للجيش الأوكراني في خاركوف

07:03 GMT 24.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M "مالكا" من مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات المدفعية الثقيلة من طراز "مالكا" نفذت ضربات دقيقة استهدفت تحصينات ومعدات وآليات، إضافة إلى القوى البشرية التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام أن "أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز" مالكا" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بتدمير الملاجئ والمعدات والقوى العاملة لوحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر في قوات "الشمال" الروسية، أن وحدات الهاون نجحت في تدمير نقطة إمداد رئيسية للقوات الأوكرانية في المنطقة نفسها، كانت تُستخدم لتفريغ المواد الغذائية والذخيرة.

وأوضح المصدر أن القوات الأوكرانية حاولت إيصال الإمدادات عبر مركبة أرضية روبوتية، إلا أن ضربة دقيقة من طاقم الهاون التابع لـ الفوج المدرع الحادي عشر أدت إلى تدمير نقطة التفريغ بالكامل، ما ترك الوحدات الأوكرانية المتحصنة في الأحزمة الحرجية من دون غذاء أو ذخيرة.

عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
أمس, 09:30 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يقطع الإمدادات اللوجستية عن قوات كييف ويلقي القبض على مسلحين في بلدة سيمينوفكا المحررة
