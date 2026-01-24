مدافع "مالكا" الروسية تدمر مواقع وتحصينات للجيش الأوكراني في خاركوف
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M "مالكا" من مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات المدفعية الثقيلة من طراز "مالكا" نفذت ضربات دقيقة استهدفت تحصينات ومعدات وآليات، إضافة إلى القوى البشرية التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام أن "أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز" مالكا" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بتدمير الملاجئ والمعدات والقوى العاملة لوحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
📹دمرت أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "مالكا"، تابعة لمجموعة "الشمال" ملاجئ ومعدات وأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 24, 2026
🔹الدفاع الروسية pic.twitter.com/LRbq3I1HxD
وفي سياق متصل، أفاد مصدر في قوات "الشمال" الروسية، أن وحدات الهاون نجحت في تدمير نقطة إمداد رئيسية للقوات الأوكرانية في المنطقة نفسها، كانت تُستخدم لتفريغ المواد الغذائية والذخيرة.
وأوضح المصدر أن القوات الأوكرانية حاولت إيصال الإمدادات عبر مركبة أرضية روبوتية، إلا أن ضربة دقيقة من طاقم الهاون التابع لـ الفوج المدرع الحادي عشر أدت إلى تدمير نقطة التفريغ بالكامل، ما ترك الوحدات الأوكرانية المتحصنة في الأحزمة الحرجية من دون غذاء أو ذخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.