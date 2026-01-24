https://sarabic.ae/20260124/مدافع-مالكا-الروسية-تدمر-مواقع-وتحصينات-للجيش-الأوكراني-في-خاركوف-1109577695.html

مدافع "مالكا" الروسية تدمر مواقع وتحصينات للجيش الأوكراني في خاركوف

مدافع "مالكا" الروسية تدمر مواقع وتحصينات للجيش الأوكراني في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات المدفعية الثقيلة من طراز "مالكا" نفذت ضربات دقيقة استهدفت تحصينات ومعدات وآليات، إضافة إلى القوى البشرية...

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام أن "أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز" مالكا" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" قامت بتدمير الملاجئ والمعدات والقوى العاملة لوحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. وفي سياق متصل، أفاد مصدر في قوات "الشمال" الروسية، أن وحدات الهاون نجحت في تدمير نقطة إمداد رئيسية للقوات الأوكرانية في المنطقة نفسها، كانت تُستخدم لتفريغ المواد الغذائية والذخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاعالجيش الروسي يقطع الإمدادات اللوجستية عن قوات كييف ويلقي القبض على مسلحين في بلدة سيمينوفكا المحررة

