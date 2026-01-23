عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يقطع الإمدادات اللوجستية عن قوات كييف ويلقي القبض على مسلحين في بلدة سيمينوفكا المحررة
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بعض المسلحين استسلموا، كما تم أسر جنود أوكرانيين جرحى.وجاء في البيان: "استطاع مشغلو الطائرات من دون طيار من السيطرة الجوية، ونجحوا في قطع خطوط الإمداد اللوجستي وتدمير مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "استسلم بعض أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تم إجلاؤهم، كما استسلم عدد من المسلحين إلى جانب جنود جرحى تلقوا الإسعافات الأولية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن "الضربات استهدفت أيضا مستودعات ذخيرة ووقود ومرافق إنتاج ومناطق تخزين ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال تحرير سيميونيفكا في مقاطعة خاركوف، قطعت القوات الروسية التابعة لمجموعة "الشمال" خطوط الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بعض المسلحين استسلموا، كما تم أسر جنود أوكرانيين جرحى.
وجاء في البيان: "استطاع مشغلو الطائرات من دون طيار من السيطرة الجوية، ونجحوا في قطع خطوط الإمداد اللوجستي وتدمير مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن الضربات استهدفت خطوط الإمداد ومواقع إطلاق النار المخفية للمدافع والهاون.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "استسلم بعض أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تم إجلاؤهم، كما استسلم عدد من المسلحين إلى جانب جنود جرحى تلقوا الإسعافات الأولية".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
09:30 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأفاد بأن "القوات الروسية نفذت، خلال أسبوع، ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة ووقود".
وأضاف البيان أن "الضربات استهدفت أيضا مستودعات ذخيرة ووقود ومرافق إنتاج ومناطق تخزين ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".
