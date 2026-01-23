https://sarabic.ae/20260123/الجيش-الروسي-يقطع-الإمدادات-اللوجستية-عن-قوات-كييف-ويلقي-القبض-على-مسلحين-في-بلدة-سيمينوفكا-المحررة-1109560503.html
الجيش الروسي يقطع الإمدادات اللوجستية عن قوات كييف ويلقي القبض على مسلحين في بلدة سيمينوفكا المحررة
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال تحرير سيميونيفكا في مقاطعة خاركوف، قطعت القوات الروسية التابعة لمجموعة "الشمال" خطوط الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بعض المسلحين استسلموا، كما تم أسر جنود أوكرانيين جرحى.وجاء في البيان: "استطاع مشغلو الطائرات من دون طيار من السيطرة الجوية، ونجحوا في قطع خطوط الإمداد اللوجستي وتدمير مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "استسلم بعض أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين تم إجلاؤهم، كما استسلم عدد من المسلحين إلى جانب جنود جرحى تلقوا الإسعافات الأولية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، على اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن "الضربات استهدفت أيضا مستودعات ذخيرة ووقود ومرافق إنتاج ومناطق تخزين ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".
