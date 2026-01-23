https://sarabic.ae/20260123/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-بلدة-سيمينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---الدفاع-الروسية-1109552853.html

القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف. 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، في اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان، أن "الضربات استهدفت أيضا مستودعات ذخيرة ووقود ومرافق إنتاج ومناطق تخزين ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".وأضاف: "إجمالا، خسر العدو في منطقة سيطرة قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 1740 جنديًا، و3 دبابات، و23 مركبة قتالية مدرعة، و67 مركبة، و11 مدفعا، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وتابع: "وحدات من قوات "الشرق" الروسية توغلت في عمق دفاعات العدو خلال الأسبوع الماضي، وحررت قرية بريلوكي في مقاطعة زابوروجيا".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال"، الروسية، قالت الوزارة بأن "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 1110 جنديًا في خلال الأسبوع الماضي".وأشارت الوزارة إلى أن "قوات "الشمال"، في اتجاه خاركوف، تمكنت من تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني، ووحدتين من حرس الحدود الأوكراني، وفي مقاطعة سومي، تم هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء ياغر، ولواء هجوم، ولواء هجوم محمول جواً، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي".وذكر بيان وزارة الدفاع أنه "في منطقة سيطرة قوات "دنيبر" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 335 جنديًا".ووفقا لبيان الوزارة فإنه "تمكنت قوات "دنيبر" من "تحييد قوى بشرية وتدمير معدات تابعة للواء هجوم ميكانيكي وجبل، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وفيما يخص عمل أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع، قالت الوزارة إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1468 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، و47 صاروخ "هيمارس"، و35 قنبلة جوية موجهة، و7 صواريخ "نبتون"".وتابعت: "قامت طائرات مسيرة هجومية، وقوات صواريخ، ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، بتدمير 8 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، من بينها 3 مركبات غربية الصنع، بالإضافة إلى مركبة قتالية لمنظومة صواريخ"أوسا" المضادة للطائرات"وأضافت أن "وحدات من المجموعة الجنوبية حررت قرية بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أنه "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 2970 جندياً، و4 دبابات، من بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و33 مركبة قتالية مدرعة، و50 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان ذاتيا الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكيا الصنع".وأضاف أن" وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فعالية، كما ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ 6 ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، و3 ألوية من الحرس الوطني".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع

