القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260123/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-بلدة-سيمينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---الدفاع-الروسية-1109552853.html
القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T09:30+0000
2026-01-23T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، في اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان، أن "الضربات استهدفت أيضا مستودعات ذخيرة ووقود ومرافق إنتاج ومناطق تخزين ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".وأضاف: "إجمالا، خسر العدو في منطقة سيطرة قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 1740 جنديًا، و3 دبابات، و23 مركبة قتالية مدرعة، و67 مركبة، و11 مدفعا، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وتابع: "وحدات من قوات "الشرق" الروسية توغلت في عمق دفاعات العدو خلال الأسبوع الماضي، وحررت قرية بريلوكي في مقاطعة زابوروجيا".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال"، الروسية، قالت الوزارة بأن "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 1110 جنديًا في خلال الأسبوع الماضي".وأشارت الوزارة إلى أن "قوات "الشمال"، في اتجاه خاركوف، تمكنت من تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني، ووحدتين من حرس الحدود الأوكراني، وفي مقاطعة سومي، تم هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء ياغر، ولواء هجوم، ولواء هجوم محمول جواً، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي".وذكر بيان وزارة الدفاع أنه "في منطقة سيطرة قوات "دنيبر" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 335 جنديًا".ووفقا لبيان الوزارة فإنه "تمكنت قوات "دنيبر" من "تحييد قوى بشرية وتدمير معدات تابعة للواء هجوم ميكانيكي وجبل، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وفيما يخص عمل أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع، قالت الوزارة إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1468 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، و47 صاروخ "هيمارس"، و35 قنبلة جوية موجهة، و7 صواريخ "نبتون"".وتابعت: "قامت طائرات مسيرة هجومية، وقوات صواريخ، ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، بتدمير 8 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، من بينها 3 مركبات غربية الصنع، بالإضافة إلى مركبة قتالية لمنظومة صواريخ"أوسا" المضادة للطائرات"وأضافت أن "وحدات من المجموعة الجنوبية حررت قرية بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أنه "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 2970 جندياً، و4 دبابات، من بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و33 مركبة قتالية مدرعة، و50 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان ذاتيا الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكيا الصنع".وأضاف أن" وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فعالية، كما ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ 6 ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، و3 ألوية من الحرس الوطني".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260123/القوات-الروسية-تدمر-12-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109546469.html
https://sarabic.ae/20260123/مسيرات-روسية-تدمر-فصيل-مشاة-أوكراني-في-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1109546051.html
https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-الرافدة-لعمليات-قوات-كييف-بضربات-دقيقة--وزارة-الدفاع-1109504861.html
https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يدمر-منظومات-روبوتية-حربية-تابعة-لنظام-كييف-في-خاركوف--وزارة-الدفاع-1109498657.html
https://sarabic.ae/20260122/القوات-الروسية-تسيطر-على-مسارات-لوجستيات-الجيش-الأوكراني-في-كراسنوارميسك---وزارة-الدفاع-1109497957.html
https://sarabic.ae/20260121/قوات-الدفاع-الجوي-تدمر-75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1109461474.html
https://sarabic.ae/20260123/الكرملين-على-القوات-الأوكرانية-الانسحاب-من-إقليم-دونباس-وهذا-شرط-مهم-للجانب-الروسي-1109553410.html
https://sarabic.ae/20260123/إعلام-المحادثات-الأمريكية-الروسية-الأوكرانية-في-أبو-ظبي-تركز-في-الأساس-على-قضية-الأراضي-1109551750.html
09:30 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 10:15 GMT 23.01.2026)
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عبر بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات "الشمال"، في اتجاه خاركوف، حررت قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".

وأفاد بأن "القوات الروسية نفذت، خلال أسبوع، ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة ووقود".

وأضاف البيان، أن "الضربات استهدفت أيضا مستودعات ذخيرة ووقود ومرافق إنتاج ومناطق تخزين ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب".
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 12 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:55 GMT

وقالت الوزارة في بيانها أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1740 جنديًا و3 دبابات في منطقة سيطرة قوات "الشرق" الروسية، خلال أسبوع واحد".

وأضاف: "إجمالا، خسر العدو في منطقة سيطرة قوات "الشرق" الروسية، أكثر من 1740 جنديًا، و3 دبابات، و23 مركبة قتالية مدرعة، و67 مركبة، و11 مدفعا، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".
وتابع: "وحدات من قوات "الشرق" الروسية توغلت في عمق دفاعات العدو خلال الأسبوع الماضي، وحررت قرية بريلوكي في مقاطعة زابوروجيا".

وأكدت الوزارة أنه "تم تحييد 4 فرق ميكانيكية، وفرقتين هجوميتين، ولواء أنظمة غير مأهولة، و5 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني".

جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية
04:28 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال"، الروسية، قالت الوزارة بأن "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 1110 جنديًا في خلال الأسبوع الماضي".

وتابع البيان: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1110 جنديًا، و9 مركبات قتالية مدرعة، و107 مركبات، و18 مدفعا ميدانيا، كما تم تدمير 10 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و23 مستودعا للذخيرة والإمدادات".

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات "الشمال"، في اتجاه خاركوف، تمكنت من تحييد وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء من الحرس الوطني، ووحدتين من حرس الحدود الأوكراني، وفي مقاطعة سومي، تم هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء ياغر، ولواء هجوم، ولواء هجوم محمول جواً، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي".
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الرافدة لعمليات قوات كييف بضربات دقيقة- وزارة الدفاع
أمس, 10:10 GMT
وذكر بيان وزارة الدفاع أنه "في منطقة سيطرة قوات "دنيبر" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 335 جنديًا".

وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 335 جنديا، و37 مركبة، ومدفعين، و13 محطة حرب إلكترونية، و5 مستودعات إمداد".

ووفقا لبيان الوزارة فإنه "تمكنت قوات "دنيبر" من "تحييد قوى بشرية وتدمير معدات تابعة للواء هجوم ميكانيكي وجبل، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الساحلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الجيش الروسي يدمر منظومات روبوتية حربية تابعة لنظام كييف في خاركوف- وزارة الدفاع
أمس, 04:19 GMT
وفيما يخص عمل أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع، قالت الوزارة إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1468 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، و47 صاروخ "هيمارس"، و35 قنبلة جوية موجهة، و7 صواريخ "نبتون"".
وتابعت: "قامت طائرات مسيرة هجومية، وقوات صواريخ، ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، بتدمير 8 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، من بينها 3 مركبات غربية الصنع، بالإضافة إلى مركبة قتالية لمنظومة صواريخ"أوسا" المضادة للطائرات"
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مسارات لوجستيات الجيش الأوكراني في كراسنوارميسك - وزارة الدفاع
أمس, 03:00 GMT
أفاد بيان الوزارة أن "قوات مجموعة "الجنوب"، حيدت 6 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية المشاة المحمولة جواً، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواء بحري ولواء للدفاع الإقليمي. وخلال الأسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1255 جنديا و33 مركبة قتالية مدرعة، من بينها مركبتان مدرعتان من طراز"سترايكر" و4 ناقلات جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 80 مركبة و18 قطعة مدفعية، من بينها 6 قطع غربية الصنع، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و11 مستودعا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأضافت أن "وحدات من المجموعة الجنوبية حررت قرية بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
21 يناير, 04:48 GMT
أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "وحدات مجموعة قوات "المركز"، واصلت عملياتها الهجومية النشطة، وحررت قرية نوفوبافليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ 7 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جواً، ولواءين هجوميين محمولين جواً، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، وخمسة ألوية من الحرس الوطني".
وأضافت أنه "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 2970 جندياً، و4 دبابات، من بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و33 مركبة قتالية مدرعة، و50 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان ذاتيا الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكيا الصنع".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: على القوات الأوكرانية الانسحاب من إقليم دونباس وهذا شرط مهم للجانب الروسي
09:48 GMT

وذكر البيان أنه "خلال الأسبوع، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1400 جندي، ودبابتين، و18 مركبة قتالية مدرعة، و150 مركبة، و11 مدفع ميداني كما تم تدمير 29 مستودع ذخيرة".

وأضاف أن" وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فعالية، كما ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ 6 ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، و3 ألوية من الحرس الوطني".
انطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
إعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
08:52 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
