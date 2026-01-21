قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 75 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الـ11 مساءً بتوقيت موسكو يوم 20 يناير (كانون الثاني الجاري) حتى الساعة الـ7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 21 يناير (الجاري)، دمّرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 75 طائرة مسيّرة أوكرانية".

تم إسقاط 45 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.

ضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية مركزة تستهدف مقرا حدوديا أوكرانيا في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
أمس, 06:48 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
