قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 75 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الـ11 مساءً بتوقيت موسكو يوم 20 يناير (كانون الثاني الجاري) حتى الساعة الـ7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 21 يناير (الجاري)، دمّرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 75 طائرة مسيّرة أوكرانية".
تم إسقاط 45 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.
الأخبار
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الـ11 مساءً بتوقيت موسكو يوم 20 يناير (كانون الثاني الجاري) حتى الساعة الـ7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 21 يناير (الجاري)، دمّرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 75 طائرة مسيّرة أوكرانية".
تم إسقاط 45 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.