Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ضربة روسية مركزة تستهدف مقرا حدوديا أوكرانيا في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
وأفاد مصدر في قوات الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم تدمير مركز القيادة التابع للمركز الحدودي الثاني للفرقة المتنقلة الـ15 "الحدود الفولاذية" التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، جراء قصف مركّز".وفي السياق ذاته، تواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها في المنطقة، حيث تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تحييد أكثر من 170 مسلحا أوكرانيا، وتدمير آليات قتالية ومدنية، ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات العسكرية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد سابقا أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ خطة إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي، لضمان حماية الحدود الروسية."أوراغان" تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
© Sputnikضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
ضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik
أعلنت قوات الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، نفذت ضربة نارية مركّزة استهدفت مقر قيادة تابع لحرس الحدود الأوكراني في بلدة ستيتسكوفكا بمقاطعة سومي، ما أدى إلى تدمير المركز بالكامل.
وأفاد مصدر في قوات الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم تدمير مركز القيادة التابع للمركز الحدودي الثاني للفرقة المتنقلة الـ15 "الحدود الفولاذية" التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، جراء قصف مركّز".

وأكد المصدر أن العملية أسفرت عن خسائر في صفوف الضباط الأوكرانيين وتدمير وحدات عدة من المعدات العسكرية.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:05 GMT
وفي السياق ذاته، تواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها في المنطقة، حيث تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تحييد أكثر من 170 مسلحا أوكرانيا، وتدمير آليات قتالية ومدنية، ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات العسكرية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد سابقا أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ خطة إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي، لضمان حماية الحدود الروسية.
"أوراغان" تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
