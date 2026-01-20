https://sarabic.ae/20260120/ضربة-روسية-مركزة-تستهدف-مقرا-حدوديا-أوكرانيا-في-مقاطعة-سومي--الأمن-الروسي-1109416032.html
ضربة روسية مركزة تستهدف مقرا حدوديا أوكرانيا في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
ضربة روسية مركزة تستهدف مقرا حدوديا أوكرانيا في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
أعلنت قوات الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، نفذت ضربة نارية مركّزة استهدفت مقر قيادة تابع لحرس الحدود الأوكراني في بلدة ستيتسكوفكا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وأفاد مصدر في قوات الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم تدمير مركز القيادة التابع للمركز الحدودي الثاني للفرقة المتنقلة الـ15 "الحدود الفولاذية" التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، جراء قصف مركّز".وفي السياق ذاته، تواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها في المنطقة، حيث تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تحييد أكثر من 170 مسلحا أوكرانيا، وتدمير آليات قتالية ومدنية، ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات العسكرية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد سابقا أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ خطة إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي، لضمان حماية الحدود الروسية.
أعلنت قوات الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، نفذت ضربة نارية مركّزة استهدفت مقر قيادة تابع لحرس الحدود الأوكراني في بلدة ستيتسكوفكا بمقاطعة سومي، ما أدى إلى تدمير المركز بالكامل.
وأفاد مصدر في قوات الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم تدمير مركز القيادة التابع للمركز الحدودي الثاني للفرقة المتنقلة الـ15 "الحدود الفولاذية" التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، جراء قصف مركّز".
وأكد المصدر أن العملية أسفرت عن خسائر في صفوف الضباط الأوكرانيين وتدمير وحدات عدة من المعدات العسكرية.
وفي السياق ذاته، تواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها في المنطقة، حيث تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تحييد أكثر من 170 مسلحا أوكرانيا، وتدمير آليات قتالية ومدنية، ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات العسكرية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد سابقا أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ خطة إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي، لضمان حماية الحدود الروسية.