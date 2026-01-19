عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260119/أوراغان-تحبط-عملية-تناوب-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسنوأرميسك--الدفاع-الروسية-1109383482.html
"أوراغان" تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
"أوراغان" تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم راجمة الصواريخ المتعددة "أوراغان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، أحبط عملية تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T06:41+0000
2026-01-19T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابع للواء حرس البحرية المنفصل 61، وهو جزء من قوات مجموعة "المركز"، بتحييد تجمع لأفراد العدو، ما أدى إلى تعطيل تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".وأشارت الوزارة إلى أن عمل أطقم المدفعية الروسية، بالتنسيق مع وحدات أخرى من قوات المجموعة، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من الحصول على موطئ قدم في المنطقة ويحول دون إمكانية إجراء عمليات تناوب في هذا الاتجاه.ويظهر في الفيديو قيام طاقم الراجمة بتوجيه ضربات باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"أوراغان" تحبط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية

06:41 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 06:51 GMT 19.01.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم راجمة الصواريخ المتعددة "أوراغان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، أحبط عملية تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابع للواء حرس البحرية المنفصل 61، وهو جزء من قوات مجموعة "المركز"، بتحييد تجمع لأفراد العدو، ما أدى إلى تعطيل تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".
وأشارت الوزارة إلى أن عمل أطقم المدفعية الروسية، بالتنسيق مع وحدات أخرى من قوات المجموعة، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من الحصول على موطئ قدم في المنطقة ويحول دون إمكانية إجراء عمليات تناوب في هذا الاتجاه.
ويظهر في الفيديو قيام طاقم الراجمة بتوجيه ضربات باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
