أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم راجمة الصواريخ المتعددة "أوراغان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، أحبط عملية تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية... 19.01.2026
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابع للواء حرس البحرية المنفصل 61، وهو جزء من قوات مجموعة "المركز"، بتحييد تجمع لأفراد العدو، ما أدى إلى تعطيل تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".وأشارت الوزارة إلى أن عمل أطقم المدفعية الروسية، بالتنسيق مع وحدات أخرى من قوات المجموعة، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من الحصول على موطئ قدم في المنطقة ويحول دون إمكانية إجراء عمليات تناوب في هذا الاتجاه.ويظهر في الفيديو قيام طاقم الراجمة بتوجيه ضربات باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم راجمة الصواريخ المتعددة "أوراغان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، أحبط عملية تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابع للواء حرس البحرية المنفصل 61، وهو جزء من قوات مجموعة "المركز"، بتحييد تجمع لأفراد العدو، ما أدى إلى تعطيل تناوب تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك".
وأشارت الوزارة إلى أن عمل أطقم المدفعية الروسية، بالتنسيق مع وحدات أخرى من قوات المجموعة، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من الحصول على موطئ قدم في المنطقة ويحول دون إمكانية إجراء عمليات تناوب في هذا الاتجاه.
ويظهر في الفيديو قيام طاقم الراجمة بتوجيه ضربات باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوأرميسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.