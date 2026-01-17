https://sarabic.ae/20260117/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-زابوروجيه--1109332017.html
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي بريفولي و بريلوكي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T09:24+0000
2026-01-17T09:24+0000
2026-01-17T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066413843_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_412dd45c2b06a858ff9ca170ab256d6e.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة في بيانها: "توغلت وحدات مجموعة "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بريلوكي في مقاطعة زابوروجيه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066413843_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_2a1207e8d49500499b4368cf2090cde4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
09:24 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 09:28 GMT 17.01.2026)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي بريفولي و بريلوكي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة في بيانها: "توغلت وحدات مجموعة "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بريلوكي في مقاطعة زابوروجيه".