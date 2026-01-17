عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة في بيانها: "توغلت وحدات مجموعة "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بريلوكي في مقاطعة زابوروجيه".
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه

09:24 GMT 17.01.2026
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي بريفولي و بريلوكي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الجنوب" بلدة بريفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة في بيانها: "توغلت وحدات مجموعة "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بريلوكي في مقاطعة زابوروجيه".
