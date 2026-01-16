https://sarabic.ae/20260116/قائد-قوات-الغرب-الروسية-يؤكد-لبيلاؤوسوف-السيطرة-على-جميع-مناطق-كوبيانسك-1109307478.html
قائد قوات "الغرب" يؤكد لبيلاؤوسوف السيطرة على كوبيانسك بالكامل والقتال باتجاه 10 بلدات أخرى
قائد قوات "الغرب" يؤكد لبيلاؤوسوف السيطرة على كوبيانسك بالكامل والقتال باتجاه 10 بلدات أخرى
سبوتنيك عربي
أفاد الفريق أول سيرغي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب" الروسية بأن جميع مناطق كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، على الرغم من محاولات القوات المسلحة... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T13:10+0000
2026-01-16T13:10+0000
2026-01-16T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095746902_25:0:1229:677_1920x0_80_0_0_bd4072ef4590b462df52aa60be9fff40.png
وعقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير عن تحركات القوات على طول خط التماس.وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك.وأفاد كوزوفليف بأن القوات تواصل شنّ عمليات هجومية نشطة على جميع المحاور الأربعة بجبهة مشتركة تمتد لأكثر من 320 كيلومترًا.وفي ختام الاجتماع، قدّم أندريه بيلاؤوسوف أوسمة الدولة للجنود المتميزين في المجموعة تقديرًا لشجاعتهم وبطولتهم في أداء واجبهم العسكري في منطقة العمليات الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260115/القوات-الروسية-تقصف-فصائل-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-وتقضي-عليها-بالكامل-1109254772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095746902_175:0:1078:677_1920x0_80_0_0_0b9b6dd2b40413e142515cc925a5c794.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
قائد قوات "الغرب" يؤكد لبيلاؤوسوف السيطرة على كوبيانسك بالكامل والقتال باتجاه 10 بلدات أخرى
13:10 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 16.01.2026)
أفاد الفريق أول سيرغي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب" الروسية بأن جميع مناطق كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، على الرغم من محاولات القوات المسلحة الأوكرانية اختراقها.
وعقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير عن تحركات القوات على طول خط التماس.
وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك.
وأفاد كوزوفليف بأن القوات تواصل شنّ عمليات هجومية نشطة على جميع المحاور الأربعة بجبهة مشتركة تمتد لأكثر من 320 كيلومترًا.
وأضاف الفريق أول سيرغي كوزوفليف: "في ديسمبر/كانون الأول، حررت قوات مجموعة "الغرب" 6 بلدات هي كوتشيروفكا، وبودولي، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبوغوسلافكا، وديبروفا - بالإضافة إلى أكثر من 155 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتجري حاليًا عمليات قتالية في عشر بلدات أخرى لتحريرها".
وفي ختام الاجتماع، قدّم أندريه بيلاؤوسوف أوسمة الدولة للجنود المتميزين في المجموعة تقديرًا لشجاعتهم وبطولتهم في أداء واجبهم العسكري في منطقة العمليات الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.