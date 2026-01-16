https://sarabic.ae/20260116/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زاكوتنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1109300183.html

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدتين في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وأضافت الوزارة في بيان: "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قامت نتيجة لعمليات مركزة، بتحرير بلدة زاكوتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أنه "في المجمل، وخلال أسبوع، تكبد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية المجموعة، حيث بلغت خسائره أكثر من 1140 جنديًا، ودبابتين، و42 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 105 سيارات، و22 مدفعًا، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات". وأردفت الوزارة: "تواصل وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل بعمق في دفاعات العدو، حيث حررت بلدة جوفتنيفويه في مقاطعة زابوروجيه".وجاء في البيان: "في الفترة من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني، ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وست ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات الصناعات العسكرية، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للنقل والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الوقود، والمطارات العسكرية، ومرافق الإنتاج، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضافت الوزارة: "على مدار أسبوع، ونتيجةً لعمليات منسقة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي، تم السيطرة على بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع مهمة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، أكثر من 1340 جنديًا، ودبابة، و16 مركبة قتالية مدرعة، و132 مركبة، و6 مدافع ميدانية، كما دُمرت 6 محطات للحرب الإلكترونية ومكافحة المدفعية، بالإضافة إلى 26 مستودعًا للذخيرة، على مدار أسبوع".وأوضح البيان أنه "نتيجةً لعمليات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدتي بيلوغوري ونوفوبويكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وفي غضون أسبوع واحد فقط، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 370 جنديًا، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، و74 سيارة، و7 مدافع ميدان، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والإمدادات في هذه المنطقة".وقالت الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي (من 10 إلى 16 يناير) 31 قنبلة جوية موجهة، و21 صاروخ هيمارس، و3 صواريخ نبتون بعيدة المدى موجهة، و1138 طائرة مسيرة".بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية

