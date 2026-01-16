عربي
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدتين في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T09:34+0000
2026-01-16T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأضافت الوزارة في بيان: "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قامت نتيجة لعمليات مركزة، بتحرير بلدة زاكوتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أنه "في المجمل، وخلال أسبوع، تكبد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية المجموعة، حيث بلغت خسائره أكثر من 1140 جنديًا، ودبابتين، و42 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 105 سيارات، و22 مدفعًا، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات". وأردفت الوزارة: "تواصل وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل بعمق في دفاعات العدو، حيث حررت بلدة جوفتنيفويه في مقاطعة زابوروجيه".وجاء في البيان: "في الفترة من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني، ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وست ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات الصناعات العسكرية، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للنقل والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الوقود، والمطارات العسكرية، ومرافق الإنتاج، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضافت الوزارة: "على مدار أسبوع، ونتيجةً لعمليات منسقة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي، تم السيطرة على بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع مهمة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، أكثر من 1340 جنديًا، ودبابة، و16 مركبة قتالية مدرعة، و132 مركبة، و6 مدافع ميدانية، كما دُمرت 6 محطات للحرب الإلكترونية ومكافحة المدفعية، بالإضافة إلى 26 مستودعًا للذخيرة، على مدار أسبوع".وأوضح البيان أنه "نتيجةً لعمليات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدتي بيلوغوري ونوفوبويكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وفي غضون أسبوع واحد فقط، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 370 جنديًا، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، و74 سيارة، و7 مدافع ميدان، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والإمدادات في هذه المنطقة".وقالت الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي (من 10 إلى 16 يناير) 31 قنبلة جوية موجهة، و21 صاروخ هيمارس، و3 صواريخ نبتون بعيدة المدى موجهة، و1138 طائرة مسيرة".بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

09:34 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 16.01.2026)
دبابة تي- 90 "بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدتين في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وأضافت الوزارة في بيان: "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" قامت نتيجة لعمليات مركزة، بتحرير بلدة زاكوتنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أنه "في المجمل، وخلال أسبوع، تكبد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية المجموعة، حيث بلغت خسائره أكثر من 1140 جنديًا، ودبابتين، و42 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 105 سيارات، و22 مدفعًا، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأردفت الوزارة: "تواصل وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل بعمق في دفاعات العدو، حيث حررت بلدة جوفتنيفويه في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" أكثر من 1665 جنديًا، و30 مركبة قتالية مدرعة، و74 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 مستودعات للذخيرة والمواد.

وجاء في البيان: "في الفترة من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني، ورداً على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وست ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات الصناعات العسكرية، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للنقل والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الوقود، والمطارات العسكرية، ومرافق الإنتاج، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأضافت الوزارة: "على مدار أسبوع، ونتيجةً لعمليات منسقة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي، تم السيطرة على بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمالية، تكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 1345 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و92 سيارة، و10 مدافع ميدان، كما تم تدمير 7 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و23 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، كما تم تحرير بلدة كاماروفكا".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع مهمة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، أكثر من 1340 جنديًا، ودبابة، و16 مركبة قتالية مدرعة، و132 مركبة، و6 مدافع ميدانية، كما دُمرت 6 محطات للحرب الإلكترونية ومكافحة المدفعية، بالإضافة إلى 26 مستودعًا للذخيرة، على مدار أسبوع".
وأردفت الوزارة في البيان: خلال الأسبوع الماضي، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 2835 جنديًا، و3 دبابات، و30 مركبة قتالية مدرعة، و60 سيارة، و8 قطع مدفعية ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات "المركز".

وأوضح البيان أنه "نتيجةً لعمليات حاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدتي بيلوغوري ونوفوبويكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وفي غضون أسبوع واحد فقط، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 370 جنديًا، ودبابة، و5 مركبات قتالية مدرعة، و74 سيارة، و7 مدافع ميدان، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والإمدادات في هذه المنطقة".
وقالت الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي (من 10 إلى 16 يناير) 31 قنبلة جوية موجهة، و21 صاروخ هيمارس، و3 صواريخ نبتون بعيدة المدى موجهة، و1138 طائرة مسيرة".
بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية
