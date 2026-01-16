عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الأمن الروسي يدمر مدرعتين تقلان قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك
الأمن الروسي يدمر مدرعتين تقلان قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك
الأمن الروسي يدمر مدرعتين تقلان قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك

04:44 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 05:47 GMT 16.01.2026)
© Sputnik . Nikolay Chijnyak / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Nikolay Chijnyak
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تدمير آليتين مدرعتين قتاليتين من طراز "كوزاك" كانتا تقلان قوات إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على محور كونستانتينوفكا.
وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، أن عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب "غورينيتش"، التابعة للإدارة الإقليمية للجهاز، وبالتنسيق مع اللواء الرابع للمشاة الآلية المنفصل في المنطقة العسكرية الجنوبية، يواصلون تنفيذ عمليات ملاحقة لمجموعات التخريب الأوكرانية على هذا المحور.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
القوات الروسية تدمر 10 نقاط ارتكاز أوكرانية وتحيد أكثر من 80 عسكريا قرب خاركوف
04:30 GMT
وأشار البيان إلى أن عناصر الجهاز تمكنوا كذلك من تصفية مجموعة من مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
