الأمن الروسي يدمر مدرعتين تقلان قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك
وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، أن عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب "غورينيتش"، التابعة للإدارة الإقليمية للجهاز، وبالتنسيق مع اللواء الرابع للمشاة الآلية المنفصل في المنطقة العسكرية الجنوبية، يواصلون تنفيذ عمليات ملاحقة لمجموعات التخريب الأوكرانية على هذا المحور.وأشار البيان إلى أن عناصر الجهاز تمكنوا كذلك من تصفية مجموعة من مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:44 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 05:47 GMT 16.01.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تدمير آليتين مدرعتين قتاليتين من طراز "كوزاك" كانتا تقلان قوات إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على محور كونستانتينوفكا.
وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، أن عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب "غورينيتش"، التابعة للإدارة الإقليمية للجهاز، وبالتنسيق مع اللواء الرابع للمشاة الآلية المنفصل في المنطقة العسكرية الجنوبية، يواصلون تنفيذ عمليات ملاحقة لمجموعات التخريب الأوكرانية على هذا المحور.
وأشار البيان إلى أن عناصر الجهاز تمكنوا كذلك من تصفية مجموعة من مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.