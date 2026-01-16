عربي
القوات الروسية تدمر 10 نقاط ارتكاز أوكرانية وتحيد أكثر من 80 عسكريا قرب خاركوف
القوات الروسية تدمر 10 نقاط ارتكاز أوكرانية وتحيد أكثر من 80 عسكريا قرب خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، تدمير عشر نقاط ارتكاز أوكرانية وأكثر من 80 عسكريًا في محيط بلدتي فولتشانسكي خوتورا وبيتشينيغي في مقاطعة خاركوف، باستخدام...
القوات الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
وقال قائد طاقم في القوات الروسية، يحمل اسم النداء "أغرونوم"، إن وحدات من الفوج السادس لقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، التابعة لمجموعة "الشمال"، نفذت ضربات مكثفة أسفرت عن تدمير عشرة مواقع دفاعية، وتحييد أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في المنطقة.وأوضح أن الضربات نُفذت بواسطة منظومات "توس-1أ سولنتسيبيوك"، مؤكدًا أن هذه المنظومات لا تترك "أي فرصة لبقاء المشاة المعادية على قيد الحياة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، تدمير عشر نقاط ارتكاز أوكرانية وأكثر من 80 عسكريًا في محيط بلدتي فولتشانسكي خوتورا وبيتشينيغي في مقاطعة خاركوف، باستخدام منظومات "توس-1أ سولنتسيبيوك".
وقال قائد طاقم في القوات الروسية، يحمل اسم النداء "أغرونوم"، إن وحدات من الفوج السادس لقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، التابعة لمجموعة "الشمال"، نفذت ضربات مكثفة أسفرت عن تدمير عشرة مواقع دفاعية، وتحييد أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في المنطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
