القوات الروسية تدمر معبرا عائما للقوات الأوكرانية في خاركوف - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلي مجموعة "كونتورا" التابعة لتشكيل القوات الروسية "الغرب" قاموا بتدمير معبر عائم للقوات الأوكرانية عبر نهر...
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلي مجموعة "كونتورا" التابعة لتشكيل القوات الروسية "الغرب" قاموا بتدمير معبر عائم للقوات الأوكرانية عبر نهر أوسكول، ما أدى إلى إحباط دورية وتناوب قوات العدو في منطقة كوبيانسك.
وأوضح البيان أن العملية نُفذت ليلاً بواسطة طائرة مسيرة من طراز "مولنيا-2" التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة في إطار مجموعة "الغرب"، فيما شارك في الضربة جنود مجموعة "كونتورا" التابعة للجيش المدرع الحرس الأول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.