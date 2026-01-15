https://sarabic.ae/20260115/القوات-الروسية-تقصف-فصائل-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-وتقضي-عليها-بالكامل-1109254772.html

القوات الروسية تقصف فصائل هجومية أوكرانية في مقاطعة سومي وتحيدها بالكامل

سبوتنيك عربي

أفادت القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتحييد مجموعة هجومية تابعة للواء 71 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أليكسييفكا في مقاطعة سومي. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T04:45+0000

2026-01-15T04:45+0000

2026-01-15T05:05+0000

وقال مصدر للوكالة: "بالقرب من أليكسييفكا، حاول العدو، مستخدمًا اللواء 71 المجوقل، نشر مجموعة هجومية، لكن محاولته باءت بالفشل. وقد تم تحييد المجموعة القتالية المعادية بالكامل بقصف ناري شامل".علاوة على ذلك، ووفقًا لقوات الأمن الروسي، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للفرقة الحدودية الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوبولي.وخسر العدو ما يصل إلى فصيل كامل من الأفراد (من 20 إلى 30 عنصرا)، بينهم ضباط.وقد أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية (عازلة) في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترا.وأكّد الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى إلى الاستيلاء على سومي، لكن هذا الاحتمال وارد، وأن تحركات الجيش تخضع لمنطق تطورات النزاع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تكشف عن تفاصيل سيطرتها على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي

