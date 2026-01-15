عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_37dfdbb2e53b3bf92fe7027b1cb194a6.jpg
وقال مصدر للوكالة: "بالقرب من أليكسييفكا، حاول العدو، مستخدمًا اللواء 71 المجوقل، نشر مجموعة هجومية، لكن محاولته باءت بالفشل. وقد تم تحييد المجموعة القتالية المعادية بالكامل بقصف ناري شامل".علاوة على ذلك، ووفقًا لقوات الأمن الروسي، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للفرقة الحدودية الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوبولي.وخسر العدو ما يصل إلى فصيل كامل من الأفراد (من 20 إلى 30 عنصرا)، بينهم ضباط.وقد أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية (عازلة) في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترا.وأكّد الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى إلى الاستيلاء على سومي، لكن هذا الاحتمال وارد، وأن تحركات الجيش تخضع لمنطق تطورات النزاع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تكشف عن تفاصيل سيطرتها على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي
القوات الروسية تقصف فصائل هجومية أوكرانية في مقاطعة سومي وتحيدها بالكامل

04:45 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتحييد مجموعة هجومية تابعة للواء 71 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أليكسييفكا في مقاطعة سومي.
وقال مصدر للوكالة: "بالقرب من أليكسييفكا، حاول العدو، مستخدمًا اللواء 71 المجوقل، نشر مجموعة هجومية، لكن محاولته باءت بالفشل. وقد تم تحييد المجموعة القتالية المعادية بالكامل بقصف ناري شامل".
علاوة على ذلك، ووفقًا لقوات الأمن الروسي، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للفرقة الحدودية الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوبولي.
وخسر العدو ما يصل إلى فصيل كامل من الأفراد (من 20 إلى 30 عنصرا)، بينهم ضباط.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أعادت تنظيم لواء المشاة 71 ليصبح لواء مجوقلًا، وتسعى إلى تعزيزه بقوات تم استدعاؤها قسرًا.

المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
5 يناير, 09:24 GMT
وقد أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية (عازلة) في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترا.

وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك نتيجةً لهجومٍ شنّه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك، وما تلاه من امتدادٍ لخط الجبهة لمسافة ألفي كيلومتر.

وأكّد الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى إلى الاستيلاء على سومي، لكن هذا الاحتمال وارد، وأن تحركات الجيش تخضع لمنطق تطورات النزاع.
قاذف قنابل روسي طراز جي إم - 94 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
"جي إم - 94".. قاذف قنابل روسي بـ7 أنواع من الذخائر
12 يناير, 21:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تكشف عن تفاصيل سيطرتها على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي
