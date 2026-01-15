https://sarabic.ae/20260115/القوات-الروسية-تقصف-فصائل-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-وتقضي-عليها-بالكامل-1109254772.html
القوات الروسية تقصف فصائل هجومية أوكرانية في مقاطعة سومي وتحيدها بالكامل
القوات الروسية تقصف فصائل هجومية أوكرانية في مقاطعة سومي وتحيدها بالكامل
أفادت القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتحييد مجموعة هجومية تابعة للواء 71 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أليكسييفكا في مقاطعة سومي.
وقال مصدر للوكالة: "بالقرب من أليكسييفكا، حاول العدو، مستخدمًا اللواء 71 المجوقل، نشر مجموعة هجومية، لكن محاولته باءت بالفشل. وقد تم تحييد المجموعة القتالية المعادية بالكامل بقصف ناري شامل".علاوة على ذلك، ووفقًا لقوات الأمن الروسي، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للفرقة الحدودية الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوبولي.وخسر العدو ما يصل إلى فصيل كامل من الأفراد (من 20 إلى 30 عنصرا)، بينهم ضباط.وقد أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية (عازلة) في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترا.وأكّد الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى إلى الاستيلاء على سومي، لكن هذا الاحتمال وارد، وأن تحركات الجيش تخضع لمنطق تطورات النزاع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تقصف فصائل هجومية أوكرانية في مقاطعة سومي وتحيدها بالكامل
وقال مصدر للوكالة: "بالقرب من أليكسييفكا، حاول العدو، مستخدمًا اللواء 71 المجوقل، نشر مجموعة هجومية، لكن محاولته باءت بالفشل. وقد تم تحييد المجموعة القتالية المعادية بالكامل بقصف ناري شامل".
علاوة على ذلك، ووفقًا لقوات الأمن الروسي، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للفرقة الحدودية الخامسة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوبولي.
وخسر العدو ما يصل إلى فصيل كامل من الأفراد (من 20 إلى 30 عنصرا)، بينهم ضباط.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أعادت تنظيم لواء المشاة 71 ليصبح لواء مجوقلًا، وتسعى إلى تعزيزه بقوات تم استدعاؤها قسرًا.
وقد أنشأت القوات الروسية منطقة أمنية (عازلة) في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترا.
وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك نتيجةً لهجومٍ شنّه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك، وما تلاه من امتدادٍ لخط الجبهة لمسافة ألفي كيلومتر.
وأكّد الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى إلى الاستيلاء على سومي، لكن هذا الاحتمال وارد، وأن تحركات الجيش تخضع لمنطق تطورات النزاع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.