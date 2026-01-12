"جي إم - 94".. قاذف قنابل روسي بـ 7 أنواع من الذخائر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
"جي إم - 94".. قاذف قنابل روسي بـ 7 أنواع من الذخائر

21:35 GMT 12.01.2026
© Photo / ROEقاذف قنابل روسي طراز "جي إم - 94"
قاذف قنابل روسي طراز جي إم - 94 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Photo / ROE
تطور روسيا أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي تم تصميمها لتنفيذ مهام تكتيكية متنوعة خلال عمليات الاقتحام والعمليات الهجومية في المناطق الضيقة وخاصة في حروب المدن.
وإضافة إلى كونها سلاحا مناسبا لإطلاق أنواع مختلفة من القنابل، فإن قاذف القنابل الروسي "جي إم - 94" يساعد الجنود في زيادة كفاءة استخدام القوة النيرانية للقنابل بصورة أكثر دقة وأمانا.
قاذف قنابل روسي طراز إيه جي إس - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
"إيه جي إس - 17".. قاذف قنابل روسي بقدرات خارقة
8 سبتمبر 2025, 12:36 GMT
ويصنف "جي إم - 94" ضمن أنظمة التسليح الخفيفة متعددة الاستخدام، المصممة لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية والأمنية، بفضل مرونته التشغيلية وقدرته على استخدام أكثر من 7 أنواع مختلفة من الذخائر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وأهم ما يميز هذا القاذف أنه لا ينتج عنه تأثير حراري على الرامي، إضافة إلى سهولة تشغيله وموثوقيته العالية في مختلف ظروف القتال.
© Photo / ROEقاذف قنابل روسي طراز "جي إم - 94"
قاذف قنابل روسي طراز جي إم - 94 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
قاذف قنابل روسي طراز "جي إم - 94"
© Photo / ROE
ويستخدم القاذف الروسي "جي إم - 94" لاستهداف الأفراد والمركبات غير المدرعة، وتدمير التحصينات الخفيفة، إضافة إلى إرباك أطقم الأسلحة داخل المباني، والتسبب في حرائق داخل الأماكن المغلقة أو في المناطق التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال بصورة تزيد من فرص التفوق الميداني للقوات التي تستخدمه دون الحاجة لاستنزاف نيران الأسلحة الثقيلة.
ويستخدم هذا القاذف قنابل من عيار 43 ملم من طراز "في جي إم - 93"، لكنها تختلف من حيث التصميم والمهمة وأبرزها القنابل الحرارية وقنابل الدخان.
ويساعد ذلك في منح القاذف الروسي مرونة تكتيكية كبيرة في ميدان العمليات كما يمكن استخدامه من قبل أجهزة إنفاذ القانون في مهام حفظ الأمن ومواجهة الأنشطة غير القانونية.
قاذف قنابل مثبت على بندقية هجومية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
"جي بي-34"... قاذف قنابل روسي يمكن تثبيته على البنادق الهجومية
24 نوفمبر 2022, 09:39 GMT
وصممت روسيا هذا القاذف بمخزن علوي وماسورة متحركة يتم تحريكها مع القبضة الأمامية لإعادة التعمير بصورة تضمن أداء مستقرا عند استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة.
ويتراوح المدى الفعال للقاذف الروسي ما بين 50 إلى 300 متر، بينما يصل أقصى مداه للقنابل التي يطلقها إلى 500 متر.
ولا يتجاوز وزن القاذف 5 كيلوغرامات وتصل سعة مخزنه لـ 3 قنابل إضافة إلى قذيفة واحدة في بيت النار، أي بإجمالي 4 قنابل يمكن إطلاقها بصورة متتالية خلال المهام القتالية.
© Sputnikقاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
© Sputnik
