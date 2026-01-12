https://sarabic.ae/20260112/جي-إم---94-قاذف-قنابل-روسي-بـ-7-أنواع-من-الذخائر-1109174695.html

"جي إم - 94".. قاذف قنابل روسي بـ 7 أنواع من الذخائر

"جي إم - 94".. قاذف قنابل روسي بـ 7 أنواع من الذخائر

سبوتنيك عربي

تطور روسيا أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي تم تصميمها لتنفيذ مهام تكتيكية متنوعة خلال عمليات الاقتحام والعمليات الهجومية في المناطق الضيقة وخاصة في حروب... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T21:35+0000

2026-01-12T21:35+0000

2026-01-12T21:35+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109173584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_acf25728a1041605843dfd8583c6a48d.jpg

وإضافة إلى كونها سلاحا مناسبا لإطلاق أنواع مختلفة من القنابل، فإن قاذف القنابل الروسي "جي إم - 94" يساعد الجنود في زيادة كفاءة استخدام القوة النيرانية للقنابل بصورة أكثر دقة وأمانا.ويصنف "جي إم - 94" ضمن أنظمة التسليح الخفيفة متعددة الاستخدام، المصممة لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية والأمنية، بفضل مرونته التشغيلية وقدرته على استخدام أكثر من 7 أنواع مختلفة من الذخائر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وأهم ما يميز هذا القاذف أنه لا ينتج عنه تأثير حراري على الرامي، إضافة إلى سهولة تشغيله وموثوقيته العالية في مختلف ظروف القتال.ويستخدم القاذف الروسي "جي إم - 94" لاستهداف الأفراد والمركبات غير المدرعة، وتدمير التحصينات الخفيفة، إضافة إلى إرباك أطقم الأسلحة داخل المباني، والتسبب في حرائق داخل الأماكن المغلقة أو في المناطق التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال بصورة تزيد من فرص التفوق الميداني للقوات التي تستخدمه دون الحاجة لاستنزاف نيران الأسلحة الثقيلة.ويستخدم هذا القاذف قنابل من عيار 43 ملم من طراز "في جي إم - 93"، لكنها تختلف من حيث التصميم والمهمة وأبرزها القنابل الحرارية وقنابل الدخان.ويساعد ذلك في منح القاذف الروسي مرونة تكتيكية كبيرة في ميدان العمليات كما يمكن استخدامه من قبل أجهزة إنفاذ القانون في مهام حفظ الأمن ومواجهة الأنشطة غير القانونية.وصممت روسيا هذا القاذف بمخزن علوي وماسورة متحركة يتم تحريكها مع القبضة الأمامية لإعادة التعمير بصورة تضمن أداء مستقرا عند استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة.ويتراوح المدى الفعال للقاذف الروسي ما بين 50 إلى 300 متر، بينما يصل أقصى مداه للقنابل التي يطلقها إلى 500 متر.ولا يتجاوز وزن القاذف 5 كيلوغرامات وتصل سعة مخزنه لـ 3 قنابل إضافة إلى قذيفة واحدة في بيت النار، أي بإجمالي 4 قنابل يمكن إطلاقها بصورة متتالية خلال المهام القتالية.

https://sarabic.ae/20250908/إيه-جي-إس---17-قاذف-قنابل-روسي-بقدرات-خارقة-1104625709.html

https://sarabic.ae/20221124/جي-بي-34-قاذف-قنابل-روسي-يمكن-تثبيته-على-البنادق-الهجومية-1070497235.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن