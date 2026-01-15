https://sarabic.ae/20260115/القوات-الروسية-تكشف-عن-تفاصيل-سيطرتها-على-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-غوليايبولي-1109254513.html
الجيش الروسي يكشف عن تفاصيل سيطرته على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي
سبوتنيك عربي
2026-01-15T04:33+0000
2026-01-15T04:33+0000
2026-01-15T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086409082_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b1e6f2cea3b3da6790134131fe566ed.jpg
04:33 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 04:46 GMT 15.01.2026)
أعلنت مصادر عسكرية، أن وحدات هجومية تابعة لمجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية وقضت على ضباطها، خلال تحرير بلدة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.
وقال قائد فصيلة هجومية، يُعرف بالاسم الرمزي "ميلكي"، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا المقر، وبدأ تبادل لإطلاق النار على الفور، قضيتُ على عدو واحد، وقضى زميلي على ثلاثة آخرين".
وأضاف أن القوات الروسية استهدفت الموقع المذكور بإصابة مباشرة.
وتابع "ميلكي": أبلغنا القادة بالمعلومات، وبعدها اشتبكت قواتنا مع بوادر دخول للمبنى (مبنى القيادة)، وقررنا إعادة الدخول مع بزوغ الفجر.
وذكر ميلكي، أن المقاومة كانت ضئيلة خلال الهجوم الثاني.
وأشار إلى أنه عاود الدخول مع بزوغ الفجر، وكان يبدو أن العدو تخلى عن مواقعه في حالة من الذعر، وتم القضاء على ضباط القوات المسلحة الأوكرانية داخل المبنى.
وأحصت طائراتنا المسيرة لاحقًا ما لا يقل عن خمسة مسلحين قتلى، ولكن قد يكون العدد أكبر".
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشرق" حررت قرية غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.