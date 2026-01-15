https://sarabic.ae/20260115/القوات-الروسية-تكشف-عن-تفاصيل-سيطرتها-على-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-غوليايبولي-1109254513.html

الجيش الروسي يكشف عن تفاصيل سيطرته على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي

سبوتنيك عربي

أعلنت مصادر عسكرية، أن وحدات هجومية تابعة لمجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية وقضت على ضباطها، خلال تحرير بلدة... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وقال قائد فصيلة هجومية، يُعرف بالاسم الرمزي "ميلكي"، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا المقر، وبدأ تبادل لإطلاق النار على الفور، قضيتُ على عدو واحد، وقضى زميلي على ثلاثة آخرين".وأضاف أن القوات الروسية استهدفت الموقع المذكور بإصابة مباشرة.وذكر ميلكي، أن المقاومة كانت ضئيلة خلال الهجوم الثاني.وأحصت طائراتنا المسيرة لاحقًا ما لا يقل عن خمسة مسلحين قتلى، ولكن قد يكون العدد أكبر".وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشرق" حررت قرية غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

