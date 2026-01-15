عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
الجيش الروسي يكشف عن تفاصيل سيطرته على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي
الجيش الروسي يكشف عن تفاصيل سيطرته على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي
وقال قائد فصيلة هجومية، يُعرف بالاسم الرمزي "ميلكي"، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا المقر، وبدأ تبادل لإطلاق النار على الفور، قضيتُ على عدو واحد، وقضى زميلي على ثلاثة آخرين".وأضاف أن القوات الروسية استهدفت الموقع المذكور بإصابة مباشرة.وذكر ميلكي، أن المقاومة كانت ضئيلة خلال الهجوم الثاني.وأحصت طائراتنا المسيرة لاحقًا ما لا يقل عن خمسة مسلحين قتلى، ولكن قد يكون العدد أكبر".وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشرق" حررت قرية غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يكشف عن تفاصيل سيطرته على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي

04:33 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 04:46 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت مصادر عسكرية، أن وحدات هجومية تابعة لمجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية وقضت على ضباطها، خلال تحرير بلدة غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.
وقال قائد فصيلة هجومية، يُعرف بالاسم الرمزي "ميلكي"، لوكالة "سبوتنيك": "دخلنا المقر، وبدأ تبادل لإطلاق النار على الفور، قضيتُ على عدو واحد، وقضى زميلي على ثلاثة آخرين".
وأضاف أن القوات الروسية استهدفت الموقع المذكور بإصابة مباشرة.

وتابع "ميلكي": أبلغنا القادة بالمعلومات، وبعدها اشتبكت قواتنا مع بوادر دخول للمبنى (مبنى القيادة)، وقررنا إعادة الدخول مع بزوغ الفجر.

وذكر ميلكي، أن المقاومة كانت ضئيلة خلال الهجوم الثاني.
الجيش الروسي يدمر معاقل عسكرية أوكرانية بقذائف كراسنوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفع روسي يدمر معاقل عسكرية أوكرانية بقذائف "كراسنوبول"... فيديو
أمس, 15:15 GMT

وأشار إلى أنه عاود الدخول مع بزوغ الفجر، وكان يبدو أن العدو تخلى عن مواقعه في حالة من الذعر، وتم القضاء على ضباط القوات المسلحة الأوكرانية داخل المبنى.

وأحصت طائراتنا المسيرة لاحقًا ما لا يقل عن خمسة مسلحين قتلى، ولكن قد يكون العدد أكبر".
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشرق" حررت قرية غوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه.
قاذف قنابل روسي طراز جي إم - 94 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
"جي إم - 94".. قاذف قنابل روسي بـ7 أنواع من الذخائر
12 يناير, 21:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
