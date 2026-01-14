عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مدفع روسي يدمر معاقل عسكرية أوكرانية بقذائف "كراسنوبول"... فيديو

حصري
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام القوات الروسية، باستهداف معاقل عسكرية أوكرانية بقذائف "كراسنوبول" عالية الدقة، ما أدى لتدميرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت أطقم مدفعية "مستا إس" التابعة لقوات مجموعة "الشرق" الروسية، باستهداف معاقل عسكرية أوكرانية محصّنة في مقاطعة زابوروجيه بقذائف "كراسنوبول" عالية الدقة، ما أدى لتدميرها".
يذكر أن سلاح المدفعية، شكل أحد الدعائم الأساسية للقوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، وذلك لأهميته المنقطعة النظير في تنفيذ مهام ميدانية متنوعة دفاعية وهجومية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
القوات الروسية تحيد مجموعة هجومية أوكرانية بمقاطعة سومي - الأمن الروسي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
