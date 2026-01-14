https://sarabic.ae/20260114/القوات-الروسية-تدمر-مجموعة-هجومية-أوكرانية-بمقاطعة-سومي-1109215940.html
القوات الروسية تدمر مجموعة هجومية أوكرانية بمقاطعة سومي
أفادت قوات الأمن الروسية، الأربعاء، بأن المجموعة الهجومية للواء 71 المظلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي حاولت التقدم نحو ناقلة جنود مدرعة، تم تدميرها في قرية فاراشينو بمقاطعة سومي في أوكرانيا.
وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "في منطقة فاراشينو، حاول العدو تحريك المجموعة الهجومية للواء 71 المظلي المنفصل على مدرعات نقل الجنود".
وأضاف المصدر أن تحرك العدو تم "كشفه مسبقًا"، مؤكدا "تم تدمير المجموعة بالكامل باستخدام ضربة نارية مركبة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.