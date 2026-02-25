https://sarabic.ae/20260225/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غرافسكويه-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1110728981.html

القوات الروسية تحرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"على بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف".وجاء في البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع للوقود وثلاثة مستودعات للأصول المادية".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضافت: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير قاذفة صواريخ متعددة من طراز إم آر إس الأمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع للعتاد".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 390 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

