القوات الروسية تحرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

09:32 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 09:47 GMT 25.02.2026)
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"على بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف".
وجاء في البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع للوقود وثلاثة مستودعات للأصول المادية".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة
06:07 GMT
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 190عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة".
وأضافت: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير قاذفة صواريخ متعددة من طراز إم آر إس الأمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع للعتاد".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية
أمس, 09:06 GMT
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 390 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 115 طائرة مسيرة أوكرانية".

وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147منطقة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: انتهاك كييف لمعاهدة الصداقة مع روسيا أدى إلى قرار شن العملية العسكرية الخاصة
أمس, 06:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
