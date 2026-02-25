https://sarabic.ae/20260225/جنرال-ألماني-محاولات-أوكرانيا-لمحاربة-روسيا-لم-تفض-إلى-أي-نتيجة-1110720561.html

جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة

أكد إريك واد، الجنرال المتقاعد من الجيش الألماني والمستشار السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن الغرب بحاجة ماسة إلى بدء مفاوضات مع روسيا، بسبب... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال واد في مقابلة صحفية: "سياستنا المتمثلة بمجرد تزويد الدول بالأسلحة دون مفاوضات، كانت وما تزال عبثية، ومن غير المرجح أن تختفي روسيا من خريطة العالم حتى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، وستبقى جارتنا. يجب علينا، وبشكل أكثر إلحاحًا مما يُظهره الأمريكيون، أن نبدأ حوارًا مع الروس".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "دي فيلتفوخه": "جميع الهجمات الأوكرانية، وخاصة في عام 2023، بالإضافة إلى شحنات الأسلحة واسعة النطاق، التي قمنا بها حتى يومنا هذا، لم تسفر في نهاية المطاف عن شيء. لم تمثل أي منها نقطة تحوّل، ولم تتمكن من تغيير الوضع العسكري العام لصالح أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام الأوكرانية نحو مسار سلمي.ويتكوف: روسيا أظهرت تواصلا حقيقيا في مفاوضات جنيفبوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم

