جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/جنرال-ألماني-محاولات-أوكرانيا-لمحاربة-روسيا-لم-تفض-إلى-أي-نتيجة-1110720561.html
جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة
جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة
سبوتنيك عربي
أكد إريك واد، الجنرال المتقاعد من الجيش الألماني والمستشار السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن الغرب بحاجة ماسة إلى بدء مفاوضات مع روسيا، بسبب... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T06:07+0000
2026-02-25T06:08+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وقال واد في مقابلة صحفية: "سياستنا المتمثلة بمجرد تزويد الدول بالأسلحة دون مفاوضات، كانت وما تزال عبثية، ومن غير المرجح أن تختفي روسيا من خريطة العالم حتى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، وستبقى جارتنا. يجب علينا، وبشكل أكثر إلحاحًا مما يُظهره الأمريكيون، أن نبدأ حوارًا مع الروس".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "دي فيلتفوخه": "جميع الهجمات الأوكرانية، وخاصة في عام 2023، بالإضافة إلى شحنات الأسلحة واسعة النطاق، التي قمنا بها حتى يومنا هذا، لم تسفر في نهاية المطاف عن شيء. لم تمثل أي منها نقطة تحوّل، ولم تتمكن من تغيير الوضع العسكري العام لصالح أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام الأوكرانية نحو مسار سلمي.ويتكوف: روسيا أظهرت تواصلا حقيقيا في مفاوضات جنيفبوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
https://sarabic.ae/20260225/إعلام-خطط-تحالف-الراغبين-تحتاج-إذن-روسيا-1110720128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة

06:07 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 06:08 GMT 25.02.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أكد إريك واد، الجنرال المتقاعد من الجيش الألماني والمستشار السابق للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن الغرب بحاجة ماسة إلى بدء مفاوضات مع روسيا، بسبب الوضع الكارثي في أوكرانيا.
وقال واد في مقابلة صحفية: "سياستنا المتمثلة بمجرد تزويد الدول بالأسلحة دون مفاوضات، كانت وما تزال عبثية، ومن غير المرجح أن تختفي روسيا من خريطة العالم حتى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، وستبقى جارتنا. يجب علينا، وبشكل أكثر إلحاحًا مما يُظهره الأمريكيون، أن نبدأ حوارًا مع الروس".

وبحسب الجنرال الألماني، فإن الوضع المتردي لنظام كييف كان واضحًا منذ فترة طويلة.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "دي فيلتفوخه": "جميع الهجمات الأوكرانية، وخاصة في عام 2023، بالإضافة إلى شحنات الأسلحة واسعة النطاق، التي قمنا بها حتى يومنا هذا، لم تسفر في نهاية المطاف عن شيء. لم تمثل أي منها نقطة تحوّل، ولم تتمكن من تغيير الوضع العسكري العام لصالح أوكرانيا".
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا
05:32 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام الأوكرانية نحو مسار سلمي.
ويتكوف: روسيا أظهرت تواصلا حقيقيا في مفاوضات جنيف
بوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала