بوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
بوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي...
2026-02-24T13:16+0000
2026-02-24T13:16+0000
2026-02-24T14:01+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/18/1110684757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d7507c7ca1092ea2093f782dd40343c.jpg
وفي بداية الجلسة، وقف بوتين دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الذين سقطوا في أثناء تأدية واجبهم.وأضاف: "يسهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إسهامًا بالغ الأهمية في ضمان سيادة روسيا الاتحادية وأمن مواطنيه".وأكد بوتن أنه "في عام 2025، تصرف ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحترافية وسرعة في تحييد التهديدات".وأشار إلى أن "العدو غير قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لكنهم يريدون ذلك بشدة، لا يمكنهم العيش من دون ذلك".وأردف: "حصل 4 ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحدهم بعد وفاته، على لقب بطل روسيا في عام 2025".وأشار الرئيس إلى أن "الأوضاع أصبحت صعبة على الساحة الدولية، ويجب أن نحيّد كل من يهدد المصالح القومية الروسية".وأوضح أنه "ازداد عدد الجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا عام 2025".وأضاف: "من المهم الاستفادة الكاملة من الإمكانات البشرية والتقنية للوكالة، فضلا عن قدراتها التشغيلية والتحليلية، من أجل تحييد التهديدات المحتملة في الوقت المناسب وبشكل فعال، وحماية المصالح الوطنية الروسية بشكل موثوق، وضمان تنميتها المستقرة".وأضاف: "فشل العدو في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، لذا فهو يلجأ إلى الهجمات الفردية والهجمات الإرهابية".وحول التفجير الذي حصل اليوم في محطة "سافيولوفسكي" للقطارات في العاصمة موسكو، قال: "إن منفذ الانفجار في محطة سافيولوفسكي بموسكو تم تجنيده على الأرجح عبر الإنترنت".وقال :"سيقود الخصوم أنفسهم إلى الحافة، في محاولاتهم إلحاق الضرر بروسيا، وعندها سيندمون على ذلك".وحول ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب في منشآت البنية التحتية للطاقة والأماكن المزدحمة، قال: "يجب تعزيز الحماية الأمنية لمكافحة الإرهاب في منشآت الطاقة والنقل وأماكن التجمعات العامة، وتوفير أقصى قدر من الحماية للمنشآت الحيوية، وتزويدها، عند الضرورة، بإجراءات أمنية إضافية".وأشار الرئيس الروسية إلى أن "هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص بحماية المعلومات السرية والمغلقة، لا سيما ذات الطابع العسكري والاستراتيجي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتطورات الواعدة في مجال الدفاع المحلي والمشاريع المدنية".وأشار إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات إضافية جادة لحماية حدود الدولة، من الضروري تعزيز بنيتها التحتية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية والتجهيز التقني لأجهزة الحدود، والعمل بالتنسيق الوثيق مع وحدات وزارة الدفاع والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وكذلك الهياكل الإقليمية والسلطات المحلية".وفيما يتعلق بأن روسيا تشهد تطورات عسكرية، قال: "هناك أيضا تطورات أخرى جارية قيد التنفيذ".
بوتين يلقي خطابا في اجتماع مجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حيث سيلقي كلمة افتتاحية خلاله.
2026-02-24T13:16+0000
true
PT17M16S
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".
وفي بداية الجلسة، وقف بوتين دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الذين سقطوا في أثناء تأدية واجبهم.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".
وأضاف: "يسهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إسهامًا بالغ الأهمية في ضمان سيادة روسيا الاتحادية وأمن مواطنيه".
وأكد بوتن أنه "في عام 2025، تصرف ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحترافية وسرعة في تحييد التهديدات".
وأعرب عن ثقته في مواصلة جهاز الأمن الفيدرالي حل المهام الموكلة إليه بمستوى عال، قائلا: "أنا واثق من أنكم ستواصلون في المستقبل حل جميع المهام بمستوى عالٍ، وسوف تضمنون، بالتعاون مع الزملاء من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأخرى، حماية موثوقة للبلاد من التهديدات الداخلية والخارجية".
وأشار إلى أن "العدو غير قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لكنهم يريدون ذلك بشدة، لا يمكنهم العيش من دون ذلك".
وأردف: "حصل 4 ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحدهم بعد وفاته، على لقب بطل روسيا في عام 2025".
وشكر بوتين حرس الحدود والقوات الخاصة على إنجاز مهامهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قائلا: "أود أن أخصّ بالذكر أولئك الذين شاركوا بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة. ويشمل ذلك حرس الحدود، وجنود القوات الخاصة، وضباط مكافحة التجسس العسكري، جميع الزملاء الميدانيين الذين ينجزون أهم المهام لضمان أمن روسيا في منطقتي دونباس ونوفوروسيا التاريخيتين والحدوديتين".
وأشار الرئيس إلى أن "الأوضاع أصبحت صعبة على الساحة الدولية، ويجب أن نحيّد كل من يهدد المصالح القومية الروسية".
وأوضح أنه "ازداد عدد الجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا عام 2025".
وقال: "يجب أن تُجرى الانتخابات البرلمانية لمجلس الدوما وفقًا للقانون، وأن تعكس الإرادة السيادية للشعب الروسي".
وأضاف: "من المهم الاستفادة الكاملة من الإمكانات البشرية والتقنية للوكالة، فضلا عن قدراتها التشغيلية والتحليلية، من أجل تحييد التهديدات المحتملة في الوقت المناسب وبشكل فعال، وحماية المصالح الوطنية الروسية بشكل موثوق، وضمان تنميتها المستقرة".
وأمر بوتين بإيلاء عناية خاصة لأسر ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذين فقدوا حياتهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأكد أنه "يجب على جهاز الأمن الفيدرالي تكثيف الحرب ضد الإرهاب".
وأضاف: "فشل العدو في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، لذا فهو يلجأ إلى الهجمات الفردية والهجمات الإرهابية".
وحول التفجير الذي حصل اليوم في محطة "سافيولوفسكي" للقطارات في العاصمة موسكو، قال: "إن منفذ الانفجار في محطة سافيولوفسكي بموسكو تم تجنيده على الأرجح عبر الإنترنت".
وفيما يتعلق بمحاولات التخريب ضد روسيا، أوضح: لا يستطيعون التهدئة، فهم لا يعرفون ماذا يفعلون لتدمير عملية السلام"، وأشار إلى أن "خصوم روسيا يبذلون قصارى جهدهم لتقويض ما تم التوصل إليه على المسار التفاوضي".
وقال :"سيقود الخصوم أنفسهم إلى الحافة، في محاولاتهم إلحاق الضرر بروسيا، وعندها سيندمون على ذلك".
وحول ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب في منشآت البنية التحتية للطاقة والأماكن المزدحمة، قال: "يجب تعزيز الحماية الأمنية لمكافحة الإرهاب في منشآت الطاقة والنقل وأماكن التجمعات العامة، وتوفير أقصى قدر من الحماية للمنشآت الحيوية، وتزويدها، عند الضرورة، بإجراءات أمنية إضافية".
وأشار الرئيس الروسية إلى أن "هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص بحماية المعلومات السرية والمغلقة، لا سيما ذات الطابع العسكري والاستراتيجي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتطورات الواعدة في مجال الدفاع المحلي والمشاريع المدنية".
وأكد على "أهمية ضمان الأمن الشامل للانتخابات المقبلة في روسيا في سبتمبر/أيلول المقبل".
وأشار إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات إضافية جادة لحماية حدود الدولة، من الضروري تعزيز بنيتها التحتية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية والتجهيز التقني لأجهزة الحدود، والعمل بالتنسيق الوثيق مع وحدات وزارة الدفاع والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وكذلك الهياكل الإقليمية والسلطات المحلية".
وفيما يتعلق بأن روسيا تشهد تطورات عسكرية، قال: "هناك أيضا تطورات أخرى جارية قيد التنفيذ".