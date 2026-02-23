عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والنقل التابعة لقوات كييف – وزارة الدفاع
بوتين في يوم "حماة الوطن": جنود وضباط القوات الروسية يقفون في الخطوط الأمامية من أجل مستقبل روسيا
بوتين في يوم "حماة الوطن": جنود وضباط القوات الروسية يقفون في الخطوط الأمامية من أجل مستقبل روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال حفل تسليم جوائز الدولة بمناسبة يوم "حماة الوطن"(المدافع عن الوطن)، الذي يعقد سنويا في 23 فبراير/ شباط،... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بهذه المناسبة، يوم المدافع عن الوطن، إنه يوم احتفلنا به في السنوات الأخيرة بشعور خاص من الفخر والامتنان، نُكرم جميع أولئك الذين يخاطرون بحياتهم، بشجاعة وبسالة، وبحب لروسيا وشعبها، يؤدون واجبهم العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لحماية حدودنا، وضمان التكافؤ الاستراتيجي".وتابع: "إن جنود الجيش الروسي يتصرفون بتنسيق وكفاءة عاليتين في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وطلب بوتين نقل كلمات الدعم إلى عائلات وأصدقاء أبطال العملية العسكرية الخاصة، قائلا: "أطلب منكم نقل كلمات دعمي الصادقة إلى عائلاتكم وأصدقائكم، وإلى كل من ينتظركم ويقلق عليكم".وتابع: "اليوم اجتمع في الكرملين ليس مجرد محترفين يتمتعون بخبرة واسعة وتدريب متقن، بل قادة يخوضون المعارك جنبا إلى جنب مع جنودهم منذ بداية العملية العسكرية، ويتقاسمون جميع المِحَن مع رفاقهم في السلاح. إنهم أناسٌ تتحلّى شخصياتهم بمبادئ أخلاقية راسخة، وطنيون حقيقيون لروسيا".وأضاف: "تحركاتكم الاحترافية والشجاعة (أبطال العملية العسكرية الخاصة)، وشجاعتكم الشخصية وإقدامكم، ساعدت في التخطيط الدقيق والتنفيذ الرائع لعمليات هجومية لقواتنا على أكثر القطاعات والمحاور توترا".وكان قد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي، بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن"، واصفا العيد بأنه رمز للفخر بالجيش والبحرية الروسية.ووصف الجنود والضباط الروس، بأنهم ركائز الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الشعب الروسي يقف معهم ويثق بهم.وأشار بوتين إلى أن قوة الجيش الروسي تكمن في قدرته على تحقيق النصر معا من أجل الأهداف المشتركة وسيظل هذا هو الحال دائما، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز قدرات جميع فروع وأنواع القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.وتحتفل روسيا في 23 فبراير/شباط، بعيد "حماة الوطن" لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيداً رسمياً للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.
الأخبار
بوتين في يوم "حماة الوطن": جنود وضباط القوات الروسية يقفون في الخطوط الأمامية من أجل مستقبل روسيا

08:21 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 08:56 GMT 23.02.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال حفل تسليم جوائز الدولة بمناسبة يوم "حماة الوطن"(المدافع عن الوطن)، الذي يعقد سنويا في 23 فبراير/ شباط، أن "جنود وضباط القوات الروسية يقفون في الخطوط الأمامية من أجل مستقبل روسيا".
وقال: "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بهذه المناسبة، يوم المدافع عن الوطن، إنه يوم احتفلنا به في السنوات الأخيرة بشعور خاص من الفخر والامتنان، نُكرم جميع أولئك الذين يخاطرون بحياتهم، بشجاعة وبسالة، وبحب لروسيا وشعبها، يؤدون واجبهم العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لحماية حدودنا، وضمان التكافؤ الاستراتيجي".

وأضاف: "روسيا تناضل من أجل مستقبلها واستقلالها، ومن أجل الحقيقة والعدالة، وفي الخطوط الأمامية لهذه المعركة أناس أقوياء وشجعان ومتفانون، جنود وضباط القوات المسلحة، وأفراد الحرس الوطني، وموظفو وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية".

وتابع: "إن جنود الجيش الروسي يتصرفون بتنسيق وكفاءة عاليتين في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وطلب بوتين نقل كلمات الدعم إلى عائلات وأصدقاء أبطال العملية العسكرية الخاصة، قائلا: "أطلب منكم نقل كلمات دعمي الصادقة إلى عائلاتكم وأصدقائكم، وإلى كل من ينتظركم ويقلق عليكم".

وأردف: "نتفهم، أيها الرفاق الأعزاء، مدى صعوبة هذا الأمر عليكم، والمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق كل واحد منكم تجاه الشعب وقضيتنا المشتركة، لكنكم تقفون بثبات إلى جانب روسيا، وتعملون معًا بتنسيق ودقة".

وتابع: "اليوم اجتمع في الكرملين ليس مجرد محترفين يتمتعون بخبرة واسعة وتدريب متقن، بل قادة يخوضون المعارك جنبا إلى جنب مع جنودهم منذ بداية العملية العسكرية، ويتقاسمون جميع المِحَن مع رفاقهم في السلاح. إنهم أناسٌ تتحلّى شخصياتهم بمبادئ أخلاقية راسخة، وطنيون حقيقيون لروسيا".
وأضاف: "تحركاتكم الاحترافية والشجاعة (أبطال العملية العسكرية الخاصة)، وشجاعتكم الشخصية وإقدامكم، ساعدت في التخطيط الدقيق والتنفيذ الرائع لعمليات هجومية لقواتنا على أكثر القطاعات والمحاور توترا".
وكان قد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي، بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن"، واصفا العيد بأنه رمز للفخر بالجيش والبحرية الروسية.
وقال في رسالة عبر تقنية الفيديو: "أهنئ من صميم قلبي جميع المواطنين الروس، والمحاربين القدامى، والأفراد، والموظفين المدنيين في القوات المسلحة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن".
ووصف الجنود والضباط الروس، بأنهم ركائز الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الشعب الروسي يقف معهم ويثق بهم.
وأشار بوتين إلى أن قوة الجيش الروسي تكمن في قدرته على تحقيق النصر معا من أجل الأهداف المشتركة وسيظل هذا هو الحال دائما، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز قدرات جميع فروع وأنواع القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.
وتحتفل روسيا في 23 فبراير/شباط، بعيد "حماة الوطن" لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيداً رسمياً للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.
