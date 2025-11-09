https://sarabic.ae/20251109/بوتين-يهنئ-موظفي-وزارة-الداخلية-بمناسبة-عيدهم-المهني-1106917987.html

بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني، مشيدا بمساهمتهم الكبيرة في تنمية البلاد. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال الرئيس الروسي في التهنئة عبر الفيديو: "أيها الرفاق والأصدقاء الأعزاء، أهنئ قدامى موظفي وزارة الداخلية وموظفيها المدنيين بمناسبة عيدهم الوطني، يوم ضباط الداخلية. اليوم، نكرم من اختاروا هذه الخدمة المسؤولة والمليئة بالتحديات، والذين يؤدون واجبهم الرسمي والمدني بأمانة، مخاطرين بحياتهم أحيانا، ويكافحون الجريمة والعنف والإساءة بلا هوادة، ويخدمون في أماكن عملهم في هذا العيد، في الخدمة، وفي التعزيزات، وفي مواقعهم، حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا".وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المخلصين لمهنتهم وقوانين الشرف هم الذين شكلوا دائما الأساس المتين لوزارة الداخلية.وأضاف رئيس الدولة أن الشكر الخاص اليوم موجه لقدامى المحاربين في وزارة الداخلية، الذين قدموا مساهمة كبيرة في الصورة الحديثة للوزارة، وساهموا في التطوير المهني، وصياغة شخصية الجيل الحالي من ضباط إنفاذ القانون.وتابع بوتين: "أود أن أشكر قيادة وموظفي وزارة الداخلية، وكذلك الموظفين المدنيين في الوكالة، على خدمتهم المخلصة وشجاعتهم واحترافيتهم. وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون أداء مهامكم الموكلة إليكم بكرامة، متمنيا لموظفي أجهزة الشؤون الداخلية دوام النجاح والصحة والرخاء".بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض

