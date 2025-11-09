بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106776272_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_a4c10f72568f7cfeb5c55d2437c095f9.jpg
وقال الرئيس الروسي في التهنئة عبر الفيديو: "أيها الرفاق والأصدقاء الأعزاء، أهنئ قدامى موظفي وزارة الداخلية وموظفيها المدنيين بمناسبة عيدهم الوطني، يوم ضباط الداخلية. اليوم، نكرم من اختاروا هذه الخدمة المسؤولة والمليئة بالتحديات، والذين يؤدون واجبهم الرسمي والمدني بأمانة، مخاطرين بحياتهم أحيانا، ويكافحون الجريمة والعنف والإساءة بلا هوادة، ويخدمون في أماكن عملهم في هذا العيد، في الخدمة، وفي التعزيزات، وفي مواقعهم، حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا".وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المخلصين لمهنتهم وقوانين الشرف هم الذين شكلوا دائما الأساس المتين لوزارة الداخلية.وأضاف رئيس الدولة أن الشكر الخاص اليوم موجه لقدامى المحاربين في وزارة الداخلية، الذين قدموا مساهمة كبيرة في الصورة الحديثة للوزارة، وساهموا في التطوير المهني، وصياغة شخصية الجيل الحالي من ضباط إنفاذ القانون.وتابع بوتين: "أود أن أشكر قيادة وموظفي وزارة الداخلية، وكذلك الموظفين المدنيين في الوكالة، على خدمتهم المخلصة وشجاعتهم واحترافيتهم. وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون أداء مهامكم الموكلة إليكم بكرامة، متمنيا لموظفي أجهزة الشؤون الداخلية دوام النجاح والصحة والرخاء".بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
https://sarabic.ae/20251106/بوتين-ندعو-إلى-التعاون-بين-الدول-والشعوب-على-أساس-المساواة-1106803679.html
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني، مشيدا بمساهمتهم الكبيرة في تنمية البلاد.
وقال الرئيس الروسي في التهنئة عبر الفيديو: "أيها الرفاق والأصدقاء الأعزاء، أهنئ قدامى موظفي وزارة الداخلية وموظفيها المدنيين بمناسبة عيدهم الوطني، يوم ضباط الداخلية. اليوم، نكرم من اختاروا هذه الخدمة المسؤولة والمليئة بالتحديات، والذين يؤدون واجبهم الرسمي والمدني بأمانة، مخاطرين بحياتهم أحيانا، ويكافحون الجريمة والعنف والإساءة بلا هوادة، ويخدمون في أماكن عملهم في هذا العيد، في الخدمة، وفي التعزيزات، وفي مواقعهم، حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا".
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المخلصين لمهنتهم وقوانين الشرف هم الذين شكلوا دائما الأساس المتين لوزارة الداخلية.
وأكد الرئيس أنهم "من خلال خدمتهم المخلصة ومآثرهم في زمن السلم والحرب، كتبوا العديد من الصفحات المجيدة والبطولية في تاريخها الممتد لأكثر من قرنين من الزمان".
وأضاف رئيس الدولة أن الشكر الخاص اليوم موجه لقدامى المحاربين في وزارة الداخلية، الذين قدموا مساهمة كبيرة في الصورة الحديثة للوزارة، وساهموا في التطوير المهني، وصياغة شخصية الجيل الحالي من ضباط إنفاذ القانون.
وتابع بوتين: "أود أن أشكر قيادة وموظفي وزارة الداخلية، وكذلك الموظفين المدنيين في الوكالة، على خدمتهم المخلصة وشجاعتهم واحترافيتهم. وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون أداء مهامكم الموكلة إليكم بكرامة، متمنيا لموظفي أجهزة الشؤون الداخلية دوام النجاح والصحة والرخاء".
