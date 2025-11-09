https://sarabic.ae/20251109/بوتين-يهنئ-موظفي-وزارة-الداخلية-بمناسبة-عيدهم-المهني-1106917987.html
بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني
بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني، مشيدا بمساهمتهم الكبيرة في تنمية البلاد. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T21:22+0000
2025-11-09T21:22+0000
2025-11-09T21:22+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
وزارة الداخلية
عيد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106776272_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_a4c10f72568f7cfeb5c55d2437c095f9.jpg
وقال الرئيس الروسي في التهنئة عبر الفيديو: "أيها الرفاق والأصدقاء الأعزاء، أهنئ قدامى موظفي وزارة الداخلية وموظفيها المدنيين بمناسبة عيدهم الوطني، يوم ضباط الداخلية. اليوم، نكرم من اختاروا هذه الخدمة المسؤولة والمليئة بالتحديات، والذين يؤدون واجبهم الرسمي والمدني بأمانة، مخاطرين بحياتهم أحيانا، ويكافحون الجريمة والعنف والإساءة بلا هوادة، ويخدمون في أماكن عملهم في هذا العيد، في الخدمة، وفي التعزيزات، وفي مواقعهم، حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا".وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المخلصين لمهنتهم وقوانين الشرف هم الذين شكلوا دائما الأساس المتين لوزارة الداخلية.وأضاف رئيس الدولة أن الشكر الخاص اليوم موجه لقدامى المحاربين في وزارة الداخلية، الذين قدموا مساهمة كبيرة في الصورة الحديثة للوزارة، وساهموا في التطوير المهني، وصياغة شخصية الجيل الحالي من ضباط إنفاذ القانون.وتابع بوتين: "أود أن أشكر قيادة وموظفي وزارة الداخلية، وكذلك الموظفين المدنيين في الوكالة، على خدمتهم المخلصة وشجاعتهم واحترافيتهم. وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون أداء مهامكم الموكلة إليكم بكرامة، متمنيا لموظفي أجهزة الشؤون الداخلية دوام النجاح والصحة والرخاء".بوتين: روسيا تسعى للصداقة مع جميع شعوب الأرض
https://sarabic.ae/20251106/بوتين-ندعو-إلى-التعاون-بين-الدول-والشعوب-على-أساس-المساواة-1106803679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106776272_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8a6d8dad4c911560bb62991e505aa3af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, وزارة الداخلية, عيد
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, وزارة الداخلية, عيد
بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني، مشيدا بمساهمتهم الكبيرة في تنمية البلاد.
وقال الرئيس الروسي في التهنئة عبر الفيديو: "أيها الرفاق والأصدقاء الأعزاء، أهنئ قدامى موظفي وزارة الداخلية وموظفيها المدنيين بمناسبة عيدهم الوطني، يوم ضباط الداخلية. اليوم، نكرم من اختاروا هذه الخدمة المسؤولة والمليئة بالتحديات، والذين يؤدون واجبهم الرسمي والمدني بأمانة، مخاطرين بحياتهم أحيانا، ويكافحون الجريمة والعنف والإساءة بلا هوادة، ويخدمون في أماكن عملهم في هذا العيد، في الخدمة، وفي التعزيزات، وفي مواقعهم، حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا".
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المخلصين لمهنتهم وقوانين الشرف هم الذين شكلوا دائما الأساس المتين لوزارة الداخلية.
وأكد الرئيس أنهم "من خلال خدمتهم المخلصة ومآثرهم في زمن السلم والحرب، كتبوا العديد من الصفحات المجيدة والبطولية في تاريخها الممتد لأكثر من قرنين من الزمان".
وأضاف رئيس الدولة أن الشكر الخاص اليوم موجه لقدامى المحاربين في وزارة الداخلية، الذين قدموا مساهمة كبيرة في الصورة الحديثة للوزارة، وساهموا في التطوير المهني، وصياغة شخصية الجيل الحالي من ضباط إنفاذ القانون.
وتابع بوتين: "أود أن أشكر قيادة وموظفي وزارة الداخلية، وكذلك الموظفين المدنيين في الوكالة، على خدمتهم المخلصة وشجاعتهم واحترافيتهم. وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون أداء مهامكم الموكلة إليكم بكرامة، متمنيا لموظفي أجهزة الشؤون الداخلية دوام النجاح والصحة والرخاء".