بوتين: ندعو إلى التعاون بين الدول والشعوب على أساس المساواة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى التعاون بين الدول والشعوب على أساس المساواة. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكننا التغلب على تحديات العالم الحديث العديدة إلا معًا.وأضاف بوتين: "روسيا، شأنها شأن معظم دول العالم، تدعو إلى التفاعل بين الدول والشعوب على أساس المساواة، والاحترام المتبادل لمصالح بعضها بعضا، واحترام الثقافات الوطنية. فالرياضة تهدف إلى توحيد الشعوب وبناء الجسور بين الأمم. إنها رسالة نبيلة، وإحدى القيم الأساسية للمنظمات الرياضية الدولية".وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى سامارا، اليوم الخميس، للمشاركة في المنتدى الرياضي الدولي "روسيا - قوة عظمى رياضية" الذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

