ويتكوف يقر بأن بوتين كان دائما صريحا خلال اجتماعاتهما
أقرّ المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان دائمًا صريحًا خلال اجتماعاتهما. 22.02.2026
أقرّ المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان دائمًا صريحًا خلال اجتماعاتهما.وقال ويتكوف في مقابلة مع لارا ترامب على قناة فوكس نيوز: "لم يكن بوتين يومًا إلا صريحًا معي".وقال: "أعتقد أن هذه الاجتماعات كانت مهمة، ونأمل أن نُكلل هذا الأمر بالنجاح".وكشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.وصرّح قائلًا: "نأمل أنا وجاريد (زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر) أن نقدّم بعض المقترحات للطرفين تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تؤدي حتى إلى قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وربما في مرحلة لاحقة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس (الأمريكي)، سنرى".وأشار إلى أن ترامب لن يشارك في لقاء ثلاثي ما لم يكن واثقًا من أنه سيؤدي إلى اعتماد اتفاق و"نتيجة أفضل".وعُقدت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومَي 17 و18 فبراير/ شباط.وترأس الوفد الروسي في المحادثات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. وعقب اليوم الثاني من المحادثات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة لكنها عملية"، كما أعلن عن لقاء جديد في وقت قريب.
