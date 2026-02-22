ويتكوف يقر بأن بوتين كان دائما صريحا خلال اجتماعاتهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/ويتكوف-يقر-بأن-بوتين-كان-دائما-صريحا-خلال-اجتماعاتهما-1110615232.html
ويتكوف يقر بأن بوتين كان دائما صريحا خلال اجتماعاتهما
ويتكوف يقر بأن بوتين كان دائما صريحا خلال اجتماعاتهما
سبوتنيك عربي
أقرّ المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان دائمًا صريحًا خلال اجتماعاتهما. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T04:46+0000
2026-02-22T04:46+0000
فلاديمير بوتين
ترامب
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
أقرّ المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان دائمًا صريحًا خلال اجتماعاتهما.وقال ويتكوف في مقابلة مع لارا ترامب على قناة فوكس نيوز: "لم يكن بوتين يومًا إلا صريحًا معي".وقال: "أعتقد أن هذه الاجتماعات كانت مهمة، ونأمل أن نُكلل هذا الأمر بالنجاح".وكشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.وصرّح قائلًا: "نأمل أنا وجاريد (زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر) أن نقدّم بعض المقترحات للطرفين تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تؤدي حتى إلى قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وربما في مرحلة لاحقة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس (الأمريكي)، سنرى".وأشار إلى أن ترامب لن يشارك في لقاء ثلاثي ما لم يكن واثقًا من أنه سيؤدي إلى اعتماد اتفاق و"نتيجة أفضل".وعُقدت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومَي 17 و18 فبراير/ شباط.وترأس الوفد الروسي في المحادثات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. وعقب اليوم الثاني من المحادثات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة لكنها عملية"، كما أعلن عن لقاء جديد في وقت قريب.
https://sarabic.ae/20260218/ويتكوف-يعلق-على-نتائج-المفاوضات-بشأن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-في-جنيف-1110472723.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, ترامب, العالم, روسيا
فلاديمير بوتين, ترامب, العالم, روسيا

ويتكوف يقر بأن بوتين كان دائما صريحا خلال اجتماعاتهما

04:46 GMT 22.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أقرّ المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان دائمًا صريحًا خلال اجتماعاتهما.
وقال ويتكوف في مقابلة مع لارا ترامب على قناة فوكس نيوز: "لم يكن بوتين يومًا إلا صريحًا معي".
وأشار ويتكوف إلى أنه أجرى ما يصل إلى ثماني محادثات مع بوتين، مضيفًا أن اجتماعاته مع الزعيم الروسي أصبحت ذات أهمية متزايدة.
وقال: "أعتقد أن هذه الاجتماعات كانت مهمة، ونأمل أن نُكلل هذا الأمر بالنجاح".
وكشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.
وصرّح قائلًا: "نأمل أنا وجاريد (زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر) أن نقدّم بعض المقترحات للطرفين تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تؤدي حتى إلى قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وربما في مرحلة لاحقة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس (الأمريكي)، سنرى".
صور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
ويتكوف يعلق على نتائج المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيف
18 فبراير, 05:02 GMT
وأشار إلى أن ترامب لن يشارك في لقاء ثلاثي ما لم يكن واثقًا من أنه سيؤدي إلى اعتماد اتفاق و"نتيجة أفضل".
وعُقدت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومَي 17 و18 فبراير/ شباط.
وترأس الوفد الروسي في المحادثات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. وعقب اليوم الثاني من المحادثات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة لكنها عملية"، كما أعلن عن لقاء جديد في وقت قريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала