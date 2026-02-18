https://sarabic.ae/20260218/ويتكوف-يعلق-على-نتائج-المفاوضات-بشأن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-في-جنيف-1110472723.html
ويتكوف يعلق على نتائج المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيف
سبوتنيك عربي
أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.
وكتب ويتكوف عبر منصة "إكس": "اليوم، وبتوجيه من الرئيس ترامب، ترأست الولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا وروسيا. نتقدم بالشكر للاتحاد السويسري على حسن استضافته لاجتماعات اليوم".وأضاف: "اتفق الطرفان على إطلاع قادتيهما على آخر المستجدات ومواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق".وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية؟ويترأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت جلسات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وناقشت أطراف الجلسات القضايا العالقة في "خطة السلام"، التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا 157 أسيرًا مقابل 157 أسيرًا.كما أشار الكرملين أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطرافاختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
