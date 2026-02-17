https://sarabic.ae/20260217/اختتام-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-في-جنيف--1110466260.html

اختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف

اختُتم اليوم الأول من المفاوضات الثلاثية الروسية الأمريكية الأوكرانية حول تسوية النزاع في أوكرانيا في جنيف، واستمر الاجتماع أربع ساعات ونصف. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

محادثات جنيف

مفاوضات السلام

أخبار الاتحاد الأوروبي

وتعقد المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير الجاري.يترأس الوفد الروسي إلى مباحثات جنيف، مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي، ويضم نائب وزير الخارجية، ميخائيل غالوزين، ورئيس الإدارة العامة لهيئة أركان القوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، وعددا من المسؤولين.وفي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي، وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا الأسرى، 157 مقابل 157.وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيفالوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا

الأخبار

