الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيف

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بشأن أوكرانيا في جنيف ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال للصحفيين: "ستستمر المحادثات الثلاثية الروسية الأمريكية الأوكرانية في جنيف، اليوم. وفدنا موجود هناك. لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع أي أخبار اليوم، لأنه كما تعلمون، من المقرر أن يستمر العمل غدا".وأوضح أن "المحادثات في جنيف ستعقد خلف أبواب مغلقة".وأشار إلى أن الأطراف ستحدد الموعد الدقيق لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا في جنيف.وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96"، تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفدًا روسيًا وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات، اليوم، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف، يوم الثلاثاء، كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيرانترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات

