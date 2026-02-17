الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260217/الكرملين-يعلق-على-المفاوضات-المرتقبة-بشأن-أوكرانيا-في-جنيف-1110450595.html
الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيف
الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيف
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بشأن أوكرانيا في جنيف ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T09:35+0000
2026-02-17T09:45+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102218/72/1022187203_0:93:3099:1836_1920x0_80_0_0_dffbdf0cac46189cf2bfa635c5001251.jpg
وقال للصحفيين: "ستستمر المحادثات الثلاثية الروسية الأمريكية الأوكرانية في جنيف، اليوم. وفدنا موجود هناك. لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع أي أخبار اليوم، لأنه كما تعلمون، من المقرر أن يستمر العمل غدا".وأوضح أن "المحادثات في جنيف ستعقد خلف أبواب مغلقة".وأشار إلى أن الأطراف ستحدد الموعد الدقيق لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا في جنيف.وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96"، تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفدًا روسيًا وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات، اليوم، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف، يوم الثلاثاء، كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيرانترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20260216/شرطة-جنيف-تعزز-الإجراءات-الأمنية-وسط-المباحثات-حول-أوكرانيا-وإيران-1110419565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102218/72/1022187203_264:0:2835:1928_1920x0_80_0_0_72868e0e2705ad44a6c371028d393f04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيف

09:35 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 09:45 GMT 17.02.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين ووزارة الخارجية الروسية
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بشأن أوكرانيا في جنيف ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال للصحفيين: "ستستمر المحادثات الثلاثية الروسية الأمريكية الأوكرانية في جنيف، اليوم. وفدنا موجود هناك. لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع أي أخبار اليوم، لأنه كما تعلمون، من المقرر أن يستمر العمل غدا".

وأضاف: "ستبدأ المحادثات بالتأكيد خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح أن "المحادثات في جنيف ستعقد خلف أبواب مغلقة".
وأشار إلى أن الأطراف ستحدد الموعد الدقيق لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا في جنيف.
وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.
جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
شرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران
أمس, 13:48 GMT
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96"، تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفدًا روسيًا وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات، اليوم، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة.

في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف، يوم الثلاثاء، كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران
ترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала