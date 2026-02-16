https://sarabic.ae/20260216/شرطة-جنيف-تعزز-الإجراءات-الأمنية-وسط-المباحثات-حول-أوكرانيا-وإيران-1110419565.html
شرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران
أفادت شرطة جنيف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الإجراءات الأمنية سيتم تعزيزها على خلفية المباحثات المقبلة بشأن أوكرانيا وإيران. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وأعلنت أن قوات الأمن تتكيف وفقًا للظروف، ومن الواضح أن عديد الشرطة سيكون مناسبا لإجراء المباحثات. وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في الوقت السابق، أن الجولة الجديدة للمباحثات الروسية الأمريكية الأوكرانية ستتم في جنيف، 17-18 فبراير/شباط، وسيرأس مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي. وسيتم إجراء المفاوضات بشأن الملف الإيراني النووي، يوم الثلاثاء، 17 فبراير.
