الكرملين: ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا في مفاوضات جنيف بما في ذلك الأراضي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن مجموعة واسعة من القضايا، ستتم مناقشتها في مفاوضات جنيف بما في ذلك نقاش الأراضي. 16.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "هذه المرة، نعتزم مناقشة نطاق أوسع من القضايا، بما في ذلك، في الواقع، القضايا الرئيسية - القضايا التي تتعلق بالأراضي وكل شيء آخر - والتي ترتبط في الواقع بمطالبنا".وأكد بيسكوف، أن الوفد الروسي يتلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين قبل مغادرته إلى جنيف لإجراء محادثات حول الوضع في أوكرانيا.وأكد بيسكوف، أن هجمات فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مرتبطة فعلياً بمعارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في ظل تعليق الإمدادات عبر خط أنابيب دروجبا، بأن النفط أصبح مادة للابتزاز بسبب معارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هجمات زيلينسكي الأخيرة على أوربان امتداداً لهذا النهج: "نعم، بالتأكيد، نتفق تماماً مع هذا، في الواقع، هذا هو الواقع؛ من المستحيل تفسيره بأي شكل آخر".وفي وقت سابق، أكد بيسكوف أن محادثات السلام في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير/شباط.وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، وسيحضر الاجتماع المتعلق بعملية السلام الأوكرانية في جنيف يوم الثلاثاء كل من الممثل الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.رئيس وزراء سلوفاكيا: النفط بات وسيلة لابتزاز هنغاريا لرفضها انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

