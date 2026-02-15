رئيس وزراء سلوفاكيا: النفط بات وسيلة لابتزاز هنغاريا لرفضها انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
رئيس وزراء سلوفاكيا: النفط بات وسيلة لابتزاز هنغاريا لرفضها انضمام كييف للاتحاد الأوروبي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضع للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا. وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".
وذكر أن مصفاة "سلوفنافت" التي تقع في براتيسلافا وتنتج المنتجات البترولية من النفط الروسي، تعمل حاليا دون انقطاع.
هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، الجمعة الماضية، تعليق إمدادات النفط الواردة إلى البلاد عبر خط أنابيب "دروجبا"، متوقعة استئنافها في الأيام المقبلة. وشددت الوزارة على أن أمن الطاقة في سلوفاكيا والمنطقة ليس مهددا، وأن البلاد تمتلك احتياطيا من النفط والمنتجات البترولية يكفي لمدة 90 يومًا.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن هنغاريا وسلوفاكيا طالبتا من كرواتيا السماح بعبور إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب النفط "أدريا"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل منع تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط "لأسباب سياسية".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأوكرانية بأن تدفق النفط الروسي المتجه إلى شرق أوروبا عبر الجزء الأوكراني من خط "دروجبا" مُعلق منذ 27 كانون الثاني/ يناير.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا تتوفر لديه معلومات بشأن هذا الأمر.

يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
