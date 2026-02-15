https://sarabic.ae/20260215/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-النفط-بات-وسيلة-لابتزاز-هنغاريا-لرفضها-انضمام-كييف-للاتحاد-الأوروبي-1110397098.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: النفط بات وسيلة لابتزاز هنغاريا لرفضها انضمام كييف للاتحاد الأوروبي
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي
وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضع للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا. وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، الجمعة الماضية، تعليق إمدادات النفط الواردة إلى البلاد عبر خط أنابيب "دروجبا"، متوقعة استئنافها في الأيام المقبلة. وشددت الوزارة على أن أمن الطاقة في سلوفاكيا والمنطقة ليس مهددا، وأن البلاد تمتلك احتياطيا من النفط والمنتجات البترولية يكفي لمدة 90 يومًا.وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأوكرانية بأن تدفق النفط الروسي المتجه إلى شرق أوروبا عبر الجزء الأوكراني من خط "دروجبا" مُعلق منذ 27 كانون الثاني/ يناير. يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
21:21 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 21:25 GMT 15.02.2026)
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على هنغاريا بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وقال فيكو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية: "لدينا معلومات تفيد بأنه كان ينبغي أن يكون كل شيء قد تم إصلاحه، لكنني أعتقد أن إمدادات النفط من أوكرانيا باتجاه هنغاريا وسلوفاكيا أصحبت مجددًا موضع للابتزاز السياسي وممارسة الضغط علينا، لا سيما على هنغاريا. وإذا وافقت هنغاريا على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يبدأ ضخ إمدادات النفط أيضا".
وذكر أن مصفاة "سلوفنافت" التي تقع في براتيسلافا وتنتج المنتجات البترولية من النفط الروسي، تعمل حاليا دون انقطاع.
هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، الجمعة الماضية، تعليق إمدادات النفط الواردة إلى البلاد عبر خط أنابيب "دروجبا"، متوقعة استئنافها في الأيام المقبلة. وشددت الوزارة على أن أمن الطاقة في سلوفاكيا والمنطقة ليس مهددا
، وأن البلاد تمتلك احتياطيا من النفط والمنتجات البترولية يكفي لمدة 90 يومًا.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن هنغاريا وسلوفاكيا طالبتا من كرواتيا السماح بعبور إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب النفط "أدريا"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل منع تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" لنقل النفط "لأسباب سياسية".
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأوكرانية بأن تدفق النفط الروسي المتجه إلى شرق أوروبا
عبر الجزء الأوكراني من خط "دروجبا" مُعلق منذ 27 كانون الثاني/ يناير.
فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا تتوفر لديه معلومات بشأن هذا الأمر.
يشار إلى أن خط أنابيب نفط "دروجبا" يبدأ من مدينة ألميتيفسك في روسيا الاتحادية، ويمر عبر مدينة بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمالي (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا) والجنوبي (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).