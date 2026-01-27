عربي
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
وقال سيارتو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حقيقة أن أندريه سيبيغا ليس صديقًا لنا، وأنه يكرهنا ويهاجمنا، ليست بالأمر الجديد، لذا دعونا نتجاوز ذلك. لكن هناك عبارة واحدة قالها الوزير في هذه المقابلة نتفق معها تمامًا: 'المجر هي العقبة الوحيدة أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي'. هذه حقيقة مطلقة".وأضاف أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي طالما بقيت حكومة فيكتور أوربان في السلطة، لأن "الأوكرانيين سيجلبون الحرب إلى الاتحاد الأوروبي وسيجرّون المجر إليها، كما أن السلطات المجرية الحالية لن تسمح بتحويل أموال المجريين إلى أوكرانيا، ولن تسمح بتدمير المزارعين بسبب الحبوب الأوكرانية غير الجيدة، ولن تتحول البلاد إلى 'قاعدة للمافيا الأوكرانية'".وكان سيبيغا قد صرح في مقابلة مع موقع "الحقيقة الأوروبية" بأن المجر تمثل العائق الوحيد أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.وصرح سيارتو في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

23:57 GMT 27.01.2026
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
وصف وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في المجر، بيتر سيارتو، الثلاثاء، كلام وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن المجر هي العقبة الوحيدة أمام طريق كييف نحو الاتحاد الأوروبي، بأنه حقيقة مطلقة.
وقال سيارتو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حقيقة أن أندريه سيبيغا ليس صديقًا لنا، وأنه يكرهنا ويهاجمنا، ليست بالأمر الجديد، لذا دعونا نتجاوز ذلك. لكن هناك عبارة واحدة قالها الوزير في هذه المقابلة نتفق معها تمامًا: 'المجر هي العقبة الوحيدة أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي'. هذه حقيقة مطلقة".
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا
أمس, 05:14 GMT
وأضاف أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي طالما بقيت حكومة فيكتور أوربان في السلطة، لأن "الأوكرانيين سيجلبون الحرب إلى الاتحاد الأوروبي وسيجرّون المجر إليها، كما أن السلطات المجرية الحالية لن تسمح بتحويل أموال المجريين إلى أوكرانيا، ولن تسمح بتدمير المزارعين بسبب الحبوب الأوكرانية غير الجيدة، ولن تتحول البلاد إلى 'قاعدة للمافيا الأوكرانية'".
وأوضح: "وفي الوقت نفسه، نحن نعلم أنه لو تولّت حزب 'تيسا' السلطة، لكانت أعطت على الفور الضوء الأخضر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وجرّتنا إلى الحرب الأوكرانية، وأرسلت أموالنا إلى أوكرانيا. من هذا يمكن فهم سبب اهتمام الأوكرانيين بفوز حزب 'تيسا'".
وكان سيبيغا قد صرح في مقابلة مع موقع "الحقيقة الأوروبية" بأن المجر تمثل العائق الوحيد أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وصرح سيارتو في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.
