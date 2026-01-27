https://sarabic.ae/20260127/سيارتو-المجر-هي-العقبة-الوحيدة-أمام-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1109710561.html
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في المجر، بيتر سيارتو، الثلاثاء، كلام وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن المجر هي العقبة الوحيدة أمام طريق... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T23:57+0000
2026-01-27T23:57+0000
2026-01-27T23:57+0000
المجر
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وقال سيارتو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حقيقة أن أندريه سيبيغا ليس صديقًا لنا، وأنه يكرهنا ويهاجمنا، ليست بالأمر الجديد، لذا دعونا نتجاوز ذلك. لكن هناك عبارة واحدة قالها الوزير في هذه المقابلة نتفق معها تمامًا: 'المجر هي العقبة الوحيدة أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي'. هذه حقيقة مطلقة".وأضاف أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي طالما بقيت حكومة فيكتور أوربان في السلطة، لأن "الأوكرانيين سيجلبون الحرب إلى الاتحاد الأوروبي وسيجرّون المجر إليها، كما أن السلطات المجرية الحالية لن تسمح بتحويل أموال المجريين إلى أوكرانيا، ولن تسمح بتدمير المزارعين بسبب الحبوب الأوكرانية غير الجيدة، ولن تتحول البلاد إلى 'قاعدة للمافيا الأوكرانية'".وكان سيبيغا قد صرح في مقابلة مع موقع "الحقيقة الأوروبية" بأن المجر تمثل العائق الوحيد أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.وصرح سيارتو في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.
https://sarabic.ae/20260126/زعيم-حزب-فرنسي-فون-دير-لاين-تقسم-الاتحاد-الأوروبي-بضمان-عضوية-أوكرانيا-1109632812.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
سيارتو: المجر هي العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
وصف وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في المجر، بيتر سيارتو، الثلاثاء، كلام وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن المجر هي العقبة الوحيدة أمام طريق كييف نحو الاتحاد الأوروبي، بأنه حقيقة مطلقة.
وقال سيارتو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حقيقة أن أندريه سيبيغا ليس صديقًا لنا، وأنه يكرهنا ويهاجمنا، ليست بالأمر الجديد، لذا دعونا نتجاوز ذلك. لكن هناك عبارة واحدة قالها الوزير في هذه المقابلة نتفق معها تمامًا: 'المجر هي العقبة الوحيدة أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي'. هذه حقيقة مطلقة".
وأضاف أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي طالما بقيت حكومة فيكتور أوربان في السلطة، لأن "الأوكرانيين سيجلبون الحرب إلى الاتحاد الأوروبي وسيجرّون المجر إليها، كما أن السلطات المجرية الحالية لن تسمح بتحويل أموال المجريين إلى أوكرانيا، ولن تسمح بتدمير المزارعين بسبب الحبوب الأوكرانية غير الجيدة، ولن تتحول البلاد إلى 'قاعدة للمافيا الأوكرانية'".
وأوضح: "وفي الوقت نفسه، نحن نعلم أنه لو تولّت حزب 'تيسا' السلطة، لكانت أعطت على الفور الضوء الأخضر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وجرّتنا إلى الحرب الأوكرانية، وأرسلت أموالنا إلى أوكرانيا. من هذا يمكن فهم سبب اهتمام الأوكرانيين بفوز حزب 'تيسا'".
وكان سيبيغا قد صرح في مقابلة مع موقع "الحقيقة الأوروبية" بأن المجر تمثل العائق الوحيد أمام عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
.
وصرح سيارتو في وقت سابق، أن فلاديمير زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية لضمان وصول حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل، تكون موافقة على إرسال أموال المجريين إلى النظام الأوكراني الفاسد.