زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا

زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا

أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد تقود الاتحاد الأوروبي إلى انقسام بسبب وعدها بقبول... 26.01.2026

وقال فيليبو: "نشعر بأن الوضع يتصاعد، وسنتحدث قريبًا عن قطع العلاقات مع بروكسل، لأنه كان من الجنون قبول مطالب زيلينسكي. لقد تجاوزت أورسولا نفسها".وأضاف: "لا يورو واحدا، ولا أسلحة ولا جنديا واحدا في أوكرانيا. سنغادر هذه (المغامرة)، ثم الاتحاد الأوروبي".وتعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لانتقادات بسبب تسترها الشخصي على فضيحة الفساد الأخيرة في أوكرانيا، التي تورط فيها فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.وفي يوم الجمعة الماضي، قدمت أورسولا فون دير لاين، "خارطة طريق لتنمية أوكرانيا". وبموجب الخارطة، تقبل بروكسل جميع مطالب أوكرانيا والتي تتمثل بمنح كييف 800 مليار دولار، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، واستمرار المساعدات حتى عام 2040.وفي يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا صفة "الدول المرشحة" للانضمام إليه. وأقر الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار "كان رمزيًا إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو"، على حد زعمه. وفي غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها.يشار إلى أن الحصول على صفة "دولة مرشحة" ليس سوى بداية لعملية الانضمام الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي، فتركيا مرشحة منذ عام 1999، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012، أما كرواتيا فكانت آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في عام 2013، وهي عملية استغرقت 10 سنوات.المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاندالمفوضية الأوروبية ترفض التعليق على طلب واشنطن بوجود عسكري غير محدود في غرينلاند

