زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/زعيم-حزب-فرنسي-فون-دير-لاين-تقسم-الاتحاد-الأوروبي-بضمان-عضوية-أوكرانيا-1109632812.html
زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد تقود الاتحاد الأوروبي إلى انقسام بسبب وعدها بقبول... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T05:14+0000
2026-01-26T05:14+0000
العالم
المفوضية الأوروبية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af939735bc190e76b31b3eec19fc5970.jpg
وقال فيليبو: "نشعر بأن الوضع يتصاعد، وسنتحدث قريبًا عن قطع العلاقات مع بروكسل، لأنه كان من الجنون قبول مطالب زيلينسكي. لقد تجاوزت أورسولا نفسها".وأضاف: "لا يورو واحدا، ولا أسلحة ولا جنديا واحدا في أوكرانيا. سنغادر هذه (المغامرة)، ثم الاتحاد الأوروبي".وتعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لانتقادات بسبب تسترها الشخصي على فضيحة الفساد الأخيرة في أوكرانيا، التي تورط فيها فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.وفي يوم الجمعة الماضي، قدمت أورسولا فون دير لاين، "خارطة طريق لتنمية أوكرانيا". وبموجب الخارطة، تقبل بروكسل جميع مطالب أوكرانيا والتي تتمثل بمنح كييف 800 مليار دولار، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، واستمرار المساعدات حتى عام 2040.وفي يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا صفة "الدول المرشحة" للانضمام إليه. وأقر الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار "كان رمزيًا إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو"، على حد زعمه. وفي غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها.يشار إلى أن الحصول على صفة "دولة مرشحة" ليس سوى بداية لعملية الانضمام الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي، فتركيا مرشحة منذ عام 1999، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012، أما كرواتيا فكانت آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في عام 2013، وهي عملية استغرقت 10 سنوات.المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاندالمفوضية الأوروبية ترفض التعليق على طلب واشنطن بوجود عسكري غير محدود في غرينلاند
https://sarabic.ae/20251227/إعلام-فون-دير-لاين-تعتزم-المشاركة-في-الاجتماع-المرتقب-بين-ترامب-وزيلينسكي--1108622123.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7237fec92b2fe6b210df82d1dc2b328a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, المفوضية الأوروبية, أخبار الاتحاد الأوروبي

زعيم حزب فرنسي: فون دير لاين تقسم الاتحاد الأوروبي بضمان عضوية أوكرانيا

05:14 GMT 26.01.2026
© AP Photoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد تقود الاتحاد الأوروبي إلى انقسام بسبب وعدها بقبول أوكرانيا، في الاتحاد بحلول عام 2027.
وقال فيليبو: "نشعر بأن الوضع يتصاعد، وسنتحدث قريبًا عن قطع العلاقات مع بروكسل، لأنه كان من الجنون قبول مطالب زيلينسكي. لقد تجاوزت أورسولا نفسها".

ووفقًا للسياسي الفرنسي، إذا تم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فينبغي على فرنسا أن تفكر في مغادرة الاتحاد حتى لا تجر كييف إليها.

وأضاف: "لا يورو واحدا، ولا أسلحة ولا جنديا واحدا في أوكرانيا. سنغادر هذه (المغامرة)، ثم الاتحاد الأوروبي".
وتعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لانتقادات بسبب تسترها الشخصي على فضيحة الفساد الأخيرة في أوكرانيا، التي تورط فيها فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.
وفي يوم الجمعة الماضي، قدمت أورسولا فون دير لاين، "خارطة طريق لتنمية أوكرانيا". وبموجب الخارطة، تقبل بروكسل جميع مطالب أوكرانيا والتي تتمثل بمنح كييف 800 مليار دولار، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، واستمرار المساعدات حتى عام 2040.
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
27 ديسمبر 2025, 07:13 GMT
وفي يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا صفة "الدول المرشحة" للانضمام إليه. وأقر الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار "كان رمزيًا إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو"، على حد زعمه. وفي غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها.

وفي الوقت ذاته، تعارض دول أوروبية عدة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه الخصوص، صرّحت السلطات البولندية مرارًا بأنها ستعرقل هذه الخطوة ما لم توافق كييف على استخراج جثث ضحايا مذبحة "فولين"، التي قُتل فيها بولنديون على يد قوميين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية. كما صرّح غيرغي هولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون خطأً تاريخيًا، إذ أن سلوكها لا يتوافق مع وضعها كدولة مرشحة للعضوية".

يشار إلى أن الحصول على صفة "دولة مرشحة" ليس سوى بداية لعملية الانضمام الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي، فتركيا مرشحة منذ عام 1999، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012، أما كرواتيا فكانت آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في عام 2013، وهي عملية استغرقت 10 سنوات.
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاند
المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على طلب واشنطن بوجود عسكري غير محدود في غرينلاند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала