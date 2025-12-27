https://sarabic.ae/20251227/إعلام-فون-دير-لاين-تعتزم-المشاركة-في-الاجتماع-المرتقب-بين-ترامب-وزيلينسكي--1108622123.html
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، "تعتزم المشاركة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي...
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6eb24e312e9fdd695951bdcf7ed98fa3.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "ستنضم فون دير لاين، إلى مكالمة هاتفية اليوم السبت مع... فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة أوروبيين آخرين".وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول أوكراني، أن ترامب وزيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين، يعتزمون عقد اجتماع عبر شبكة الإنترنت، اليوم السبت، لمناقشة المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.وأجرى كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريداإعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ce3ec67c316144517765241aa1487da.jpg
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
07:13 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 07:20 GMT 27.12.2025)
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، "تعتزم المشاركة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين، اليوم السبت".
وقالت إحدى تلك الوسائل: "ستنضم فون دير لاين، إلى مكالمة هاتفية اليوم السبت مع... فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة أوروبيين آخرين".
وأعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم غد الأحد، في ولاية فلوريدا.
وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول أوكراني، أن ترامب وزيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين، يعتزمون عقد اجتماع عبر شبكة الإنترنت، اليوم السبت، لمناقشة المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وأجرى كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.