إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في الاجتماع المرتقب بين ترامب وزيلينسكي
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، "تعتزم المشاركة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T07:13+0000
2025-12-27T07:20+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6eb24e312e9fdd695951bdcf7ed98fa3.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "ستنضم فون دير لاين، إلى مكالمة هاتفية اليوم السبت مع... فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة أوروبيين آخرين".وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول أوكراني، أن ترامب وزيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين، يعتزمون عقد اجتماع عبر شبكة الإنترنت، اليوم السبت، لمناقشة المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.وأجرى كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريداإعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
https://sarabic.ae/20251227/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يحذر-ترامب-من-خطة-زيلينسكي-1108620274.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ce3ec67c316144517765241aa1487da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام: فون دير لاين تعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب مع ترامب وزيلينسكي

07:13 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 07:20 GMT 27.12.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، "تعتزم المشاركة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين، اليوم السبت".
وقالت إحدى تلك الوسائل: "ستنضم فون دير لاين، إلى مكالمة هاتفية اليوم السبت مع... فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة أوروبيين آخرين".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي فلاديمير زيلينسكي، يوم غد الأحد، في ولاية فلوريدا.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول أوكراني، أن ترامب وزيلينسكي ومجموعة من القادة الأوروبيين، يعتزمون عقد اجتماع عبر شبكة الإنترنت، اليوم السبت، لمناقشة المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
05:17 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وأجرى كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، محادثات في ميامي يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريدا
إعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
