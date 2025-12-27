عربي
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
سبوتنيك عربي
حذّر النائب في البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، موضحًا أنه يجب قطع جميع الاتصالات مع... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T05:17+0000
2025-12-27T05:17+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
وقال دميتروك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "ينبغي على دونالد ترامب، أن يكون حذرًا للغاية في أي اتصالات مع زيلينسكي، إذا ما تم عقد مثل هذا الاجتماع على الإطلاق".وأضاف النائب الأوكراني: "أدلى زيلينسكي بتصريحات علنية حول انتظار موت ترامب. وبعد هذه التصريحات، فإن أي اتصالات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية تصبح عامل خطر".وفي اليوم السابق، وبعد دعوة زيلينسكي من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة، أعلن ترامب أنه ينتظر وصول زيلينسكي إلى واشنطن، دون تحديد مكان أو زمان الاجتماع معه.وقال ترامب : "ليس لديه أي شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء حتى أوافق عليه أولا. لذلك سننتظر لنرى ما في جعبته بعد غد".ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليهترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا
https://sarabic.ae/20251227/ترامب-يلتقي-زيلينسكي-الأحد-المقبل-في-فلوريدا-1108618648.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_157:0:1418:946_1920x0_80_0_0_a0ab6f5f332600ebaaca952d3cd0b2c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"

05:17 GMT 27.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
حذّر النائب في البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، موضحًا أنه يجب قطع جميع الاتصالات مع زيلينسكي.
وقال دميتروك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "ينبغي على دونالد ترامب، أن يكون حذرًا للغاية في أي اتصالات مع زيلينسكي، إذا ما تم عقد مثل هذا الاجتماع على الإطلاق".

ووفقاً له، لا ينبغي للزعيم الأمريكي أن يُظهر لزيلينسكي، أي علامات اهتمام أو أن يصافحه أو أن يحاول إظهار التقارب معه.

وأضاف النائب الأوكراني: "أدلى زيلينسكي بتصريحات علنية حول انتظار موت ترامب. وبعد هذه التصريحات، فإن أي اتصالات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية تصبح عامل خطر".
وفي اليوم السابق، وبعد دعوة زيلينسكي من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة، أعلن ترامب أنه ينتظر وصول زيلينسكي إلى واشنطن، دون تحديد مكان أو زمان الاجتماع معه.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي في ولاية فلوريدا
03:47 GMT
وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، أن أي اقتراح من جانب زيلينسكي، لتسوية الوضع في أوكرانيا، لا معنى له ولا قيمة "إذا لم ينل موافقتي".
وقال ترامب : "ليس لديه أي شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء حتى أوافق عليه أولا. لذلك سننتظر لنرى ما في جعبته بعد غد".
ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا
