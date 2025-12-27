https://sarabic.ae/20251227/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يحذر-ترامب-من-خطة-زيلينسكي-1108620274.html

نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"

حذّر النائب في البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، موضحًا أنه يجب قطع جميع الاتصالات مع...

وقال دميتروك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "ينبغي على دونالد ترامب، أن يكون حذرًا للغاية في أي اتصالات مع زيلينسكي، إذا ما تم عقد مثل هذا الاجتماع على الإطلاق".وأضاف النائب الأوكراني: "أدلى زيلينسكي بتصريحات علنية حول انتظار موت ترامب. وبعد هذه التصريحات، فإن أي اتصالات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية تصبح عامل خطر".وفي اليوم السابق، وبعد دعوة زيلينسكي من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة، أعلن ترامب أنه ينتظر وصول زيلينسكي إلى واشنطن، دون تحديد مكان أو زمان الاجتماع معه.وقال ترامب : "ليس لديه أي شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء حتى أوافق عليه أولا. لذلك سننتظر لنرى ما في جعبته بعد غد".ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليهترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا

