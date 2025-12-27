https://sarabic.ae/20251227/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يحذر-ترامب-من-خطة-زيلينسكي-1108620274.html
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
حذّر النائب في البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، موضحًا أنه يجب قطع جميع الاتصالات مع...
وقال دميتروك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "ينبغي على دونالد ترامب، أن يكون حذرًا للغاية في أي اتصالات مع زيلينسكي، إذا ما تم عقد مثل هذا الاجتماع على الإطلاق".وأضاف النائب الأوكراني: "أدلى زيلينسكي بتصريحات علنية حول انتظار موت ترامب. وبعد هذه التصريحات، فإن أي اتصالات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية تصبح عامل خطر".وفي اليوم السابق، وبعد دعوة زيلينسكي من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة، أعلن ترامب أنه ينتظر وصول زيلينسكي إلى واشنطن، دون تحديد مكان أو زمان الاجتماع معه.وقال ترامب : "ليس لديه أي شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء حتى أوافق عليه أولا. لذلك سننتظر لنرى ما في جعبته بعد غد".ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليهترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا
نائب في البرلمان الأوكراني يحذر ترامب من "خطة زيلينسكي"
حذّر النائب في البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، موضحًا أنه يجب قطع جميع الاتصالات مع زيلينسكي.
وقال دميتروك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "ينبغي على دونالد ترامب، أن يكون حذرًا للغاية في أي اتصالات مع زيلينسكي، إذا ما تم عقد مثل هذا الاجتماع على الإطلاق".
ووفقاً له، لا ينبغي للزعيم الأمريكي أن يُظهر لزيلينسكي، أي علامات اهتمام أو أن يصافحه أو أن يحاول إظهار التقارب معه.
وأضاف النائب الأوكراني: "أدلى زيلينسكي بتصريحات علنية حول انتظار موت ترامب. وبعد هذه التصريحات، فإن أي اتصالات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية تصبح عامل خطر".
وفي اليوم السابق، وبعد دعوة زيلينسكي من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة، أعلن ترامب أنه ينتظر وصول زيلينسكي إلى واشنطن، دون تحديد مكان أو زمان الاجتماع معه.
وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، أن أي اقتراح من جانب زيلينسكي، لتسوية الوضع في أوكرانيا، لا معنى له ولا قيمة "إذا لم ينل موافقتي".
وقال ترامب : "ليس لديه أي شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء حتى أوافق عليه أولا. لذلك سننتظر لنرى ما في جعبته بعد غد".