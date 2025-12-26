عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل إعلام غربية، يوم الجمعة، بأن فلاديمير زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى يوافق عليه، وقدّم ترامب نفسه بصفته الحكم النهائي في... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد، وصرح ترامب بأنه سيقدم معه خطة سلام جديدة من 20 بندا. يتضمن إطار الخطة منطقة منزوعة السلاح مقترحة، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية. لكن ترامب بدا مترددا تجاه عرض زيلينسكي الأخير، ولم يكن في عجلة من أمره لتأييد مقترح الرئيس الأوكراني. قال ترامب: "لا يملك شيئًا حتى أوافق عليه. لذا سنرى ما لديه"، حسبما ورد في صحيفة "بوليتيكو". وأضافت أن روسيا لم تُبد أي تغيير يُذكر في موقفها، ولم تُعلق على المقترح الأخير. في غضون ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على زيلينسكي للتراجع عن مطالبه الأصلية، وبدا ترامب في كثير من الأحيان فاقدا لصبره من المساومة. مع ذلك، كان ترامب يعتقد أنه سيُجري اجتماعا مثمرا في نهاية هذا الأسبوع. جاءت تصريحات ترامب في اليوم التالي لمحادثة زيلينسكي مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس. ووصف زيلينسكي تلك المحادثة بأنها "محادثة جيدة". بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيالافروف: فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا هي تهديد لروسيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل إعلام غربية، يوم الجمعة، بأن فلاديمير زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى يوافق عليه، وقدّم ترامب نفسه بصفته الحكم النهائي في أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.
من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد، وصرح ترامب بأنه سيقدم معه خطة سلام جديدة من 20 بندا. يتضمن إطار الخطة منطقة منزوعة السلاح مقترحة، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.
لكن ترامب بدا مترددا تجاه عرض زيلينسكي الأخير، ولم يكن في عجلة من أمره لتأييد مقترح الرئيس الأوكراني. قال ترامب: "لا يملك شيئًا حتى أوافق عليه. لذا سنرى ما لديه"، حسبما ورد في صحيفة "بوليتيكو".
وأوضحت الصحيفة أن "تصريحات الرئيس الأمريكي تبرز مدى اعتماد مصير أوكرانيا على إقناع ترامب بأنها تُقدم تنازلات كافية لإرضاء رئيسٍ بدا، في بعض الأحيان، ميالًا إلى التقارب مع روسيا إذا كان ذلك يعني إنهاء الحرب".
وأضافت أن روسيا لم تُبد أي تغيير يُذكر في موقفها، ولم تُعلق على المقترح الأخير. في غضون ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على زيلينسكي للتراجع عن مطالبه الأصلية، وبدا ترامب في كثير من الأحيان فاقدا لصبره من المساومة. مع ذلك، كان ترامب يعتقد أنه سيُجري اجتماعا مثمرا في نهاية هذا الأسبوع.

قال ترامب: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يُرام"، مُضيفا أنه يتوقع التحدث مع الزعيم الروسي "قريبا".

جاءت تصريحات ترامب في اليوم التالي لمحادثة زيلينسكي مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس. ووصف زيلينسكي تلك المحادثة بأنها "محادثة جيدة".
بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيا
لافروف: فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا هي تهديد لروسيا
