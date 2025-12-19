لافروف: فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا هي تهديد لروسيا

عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251219/لافروف-فكرة-إنشاء-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-هي-تهديد-لروسيا-1108347662.html
لافروف: فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا هي تهديد لروسيا
لافروف: فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا هي تهديد لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الضمانات الأمنية التي تدعو إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية في أوكرانيا هي محاولة لاستعادة... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:11+0000
2025-12-19T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108342259_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbe803440d5baa3018ca08db591e8ce6.jpg
قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقب محادثات في القاهرة: "الضمانات الأمنية تفترض إنشاء قوة متعددة الجنسيات لأوكرانية بقيادة أوروبا... أي أننا لا نتحدث عن ضمانة أمنية بقدر ما نتحدث عن محاولة أخرى، وقحة للغاية، كما تعلمون لتطوير الأراضي الأوكرانية عسكرياً كمنصة لخلق تهديدات لروسيا. وليس فقط لخلق التهديدات".وتابع: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتنظيم السياسي. وحتى الآن، نرى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين الدول المشاركة مباشرة في المفاوضات، المستعدة لذلك".وأضاف: "في هذا العمل (حول حل الأزمة الأوكرانية ) مع الأمريكيين، نشعر بدعم الأغلبية العالمية، وأود أن أؤكد هذا مرة أخرى".وأشار لافروف إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد هذه الفرضية مرة أخرى.وقال: "نحن ممتنون لزملائنا المصريين لموقفهم المتوازن والموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا وحولها ".وأكد أنه "إذا كنا نتحدث عن الأوروبيين كطرف ثالث محتمل، فلا نحتاج إلى مساعدة في مثل هذه المواقف. الحوار الروسي الأمريكي قائم، كما قلت سابقاً، على فهم راسخ لقضية ألاسكا".وأضاف: "فيما يتعلق بالمشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي فيما بينه، ومع زيلينسكي ومع ستيفن ويتكوف، ليس لدينا حتى الآن معلومات عما حدث هناك بالفعل".يعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في القاهرة في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يعقد في أفريقيا.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html
https://sarabic.ae/20251219/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-بالقاهرة-1108342036.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108342259_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d02aa14d8c14a87dc92f2172a1eb9343.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, مصر
روسيا, العالم, مصر

لافروف: فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا هي تهديد لروسيا

13:11 GMT 19.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعبد العاطي ولافروف
عبد العاطي ولافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الضمانات الأمنية التي تدعو إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية في أوكرانيا هي محاولة لاستعادة الأراضي الأوكرانية عسكريا.
قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقب محادثات في القاهرة: "الضمانات الأمنية تفترض إنشاء قوة متعددة الجنسيات لأوكرانية بقيادة أوروبا... أي أننا لا نتحدث عن ضمانة أمنية بقدر ما نتحدث عن محاولة أخرى، وقحة للغاية، كما تعلمون لتطوير الأراضي الأوكرانية عسكرياً كمنصة لخلق تهديدات لروسيا. وليس فقط لخلق التهديدات".

وأشار إلى أن القوات المنتشرة على الأراضي الأوكرانية ستساعد، على ما يبدو، في إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية، وفي ضمان السيطرة على المجال الجوي للبلاد، وفي ضمان الأمن البحري، وكذلك من خلال تنفيذ عمليات على الأرض داخل أوكرانية.

وتابع: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتنظيم السياسي. وحتى الآن، نرى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين الدول المشاركة مباشرة في المفاوضات، المستعدة لذلك".
وأضاف: "في هذا العمل (حول حل الأزمة الأوكرانية ) مع الأمريكيين، نشعر بدعم الأغلبية العالمية، وأود أن أؤكد هذا مرة أخرى".
نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
13:01 GMT
وأشار لافروف إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد هذه الفرضية مرة أخرى.
وقال: "نحن ممتنون لزملائنا المصريين لموقفهم المتوازن والموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا وحولها ".

أشار لافروف إلى أن الجانب الروسي يتفهم موقف القاهرة بأن التوصل إلى تسوية لا يكون ممكنًا إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع. وأضاف أن هذه الأسباب تشمل التهديدات التي تواجه الأمن الروسي وانتهاكات كييف لحقوق المواطنين الروس والناطقين بالروسية.

وأكد أنه "إذا كنا نتحدث عن الأوروبيين كطرف ثالث محتمل، فلا نحتاج إلى مساعدة في مثل هذه المواقف. الحوار الروسي الأمريكي قائم، كما قلت سابقاً، على فهم راسخ لقضية ألاسكا".
وأضاف: "فيما يتعلق بالمشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي فيما بينه، ومع زيلينسكي ومع ستيفن ويتكوف، ليس لدينا حتى الآن معلومات عما حدث هناك بالفعل".
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالقاهرة
12:20 GMT
يعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في القاهرة في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يعقد في أفريقيا.

وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.

ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала