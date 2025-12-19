https://sarabic.ae/20251219/لافروف-فكرة-إنشاء-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-هي-تهديد-لروسيا-1108347662.html

قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقب محادثات في القاهرة: "الضمانات الأمنية تفترض إنشاء قوة متعددة الجنسيات لأوكرانية بقيادة أوروبا... أي أننا لا نتحدث عن ضمانة أمنية بقدر ما نتحدث عن محاولة أخرى، وقحة للغاية، كما تعلمون لتطوير الأراضي الأوكرانية عسكرياً كمنصة لخلق تهديدات لروسيا. وليس فقط لخلق التهديدات".وتابع: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتنظيم السياسي. وحتى الآن، نرى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين الدول المشاركة مباشرة في المفاوضات، المستعدة لذلك".وأضاف: "في هذا العمل (حول حل الأزمة الأوكرانية ) مع الأمريكيين، نشعر بدعم الأغلبية العالمية، وأود أن أؤكد هذا مرة أخرى".وأشار لافروف إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد هذه الفرضية مرة أخرى.وقال: "نحن ممتنون لزملائنا المصريين لموقفهم المتوازن والموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا وحولها ".وأكد أنه "إذا كنا نتحدث عن الأوروبيين كطرف ثالث محتمل، فلا نحتاج إلى مساعدة في مثل هذه المواقف. الحوار الروسي الأمريكي قائم، كما قلت سابقاً، على فهم راسخ لقضية ألاسكا".وأضاف: "فيما يتعلق بالمشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي فيما بينه، ومع زيلينسكي ومع ستيفن ويتكوف، ليس لدينا حتى الآن معلومات عما حدث هناك بالفعل".يعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في القاهرة في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يعقد في أفريقيا.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية

