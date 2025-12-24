https://sarabic.ae/20251224/بيلاروسيا-تتلقى-مقترحات-أمريكية-جديدة-بخصوص-السلام-في-أوكرانيا-1108518513.html
بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيا
بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جهاز المخابرات البيلاروسي(كي جي بي)، إيفان تيرتيل، اليوم الأربعاء، أن "مينسك تلقت مقترحات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية الأزمة... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T11:47+0000
2025-12-24T11:47+0000
2025-12-24T11:47+0000
روسيا
أحداث بيلاروسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قال تيرتيل: "اليوم صباحًا، عرضت على الرئيس المقترحات الجديدة التي قدمها الجانب الأمريكي، مع أخذ موقف جمهورية بيلاروسيا بالاعتبار، وكذلك موقف رئيسنا الرامي إلى التوصل إلى تسوية سلمية لجميع الخلافات، لا سيما المتعلقة منها بأوكرانيا، وهناك العديد من المواضيع قيد النقاش، تشمل قضايا عالمية وإقليمية، فضلا عن العلاقات الثنائية".وأضاف أن "الحوار النشط بين رئيسي الولايات المتحدة وبيلاروسيا ما زال مستمرا".وأعرب عن تفاؤله إزاء المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ونتائجها، قائلا: "أنا على يقين من أن نتيجة إيجابية ستحقق، وسنسمع بعد فترة قصيرة أنباء جيدة بهذا الشأن، أؤكد لكم ذلك".وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال.وقال لوكاشينكو، في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "روسيا سوف تحرر هذه الأراضي (دونباس) على أي حال، حتى مع الوتيرة الهادئة التي يتقدم بها الجيش الروسي، نعم، هذه منطقة شديدة التحصين، بل إنها الأكثر تحصينا... لكن الروس سيحررونها... وإذا أرادوا المواجهة فعلى زيلينسكي أن يتوقع خسارة أوكرانيا بأكملها".وقال لوكاشينكو، ردا على أسئلة وجهت إليه عقب خطابه أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "إنه لأمر (إنهاء الصراع الأوكراني) بغاية الأهمية بالنسبة لي، فموقفي مؤيد للسلام. وقد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لنا علناً على موقف بيلاروسيا السلمي. لا شك بأنكم سمعتم بذلك. فلطالما تمسكنا بهذا الموقف وما زلنا نتمسك به".لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين
https://sarabic.ae/20251224/بيلاروسيا-تكشف-عن-تطوير-مشترك-مع-روسيا-لصواريخ-بولونيز-إم-بمدى-أبعد-1108517782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أحداث بيلاروسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أحداث بيلاروسيا, أخبار أوكرانيا
بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيا
أعلن رئيس جهاز المخابرات البيلاروسي(كي جي بي)، إيفان تيرتيل، اليوم الأربعاء، أن "مينسك تلقت مقترحات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية".
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قال تيرتيل: "اليوم صباحًا، عرضت على الرئيس المقترحات الجديدة التي قدمها الجانب الأمريكي، مع أخذ موقف جمهورية بيلاروسيا بالاعتبار، وكذلك موقف رئيسنا الرامي إلى التوصل إلى تسوية سلمية لجميع الخلافات، لا سيما المتعلقة منها بأوكرانيا، وهناك العديد من المواضيع قيد النقاش، تشمل قضايا عالمية وإقليمية، فضلا عن العلاقات الثنائية".
وأضاف أن "الحوار النشط بين رئيسي الولايات المتحدة وبيلاروسيا ما زال مستمرا".
وأعرب عن تفاؤله إزاء المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ونتائجها، قائلا: "أنا على يقين من أن نتيجة إيجابية ستحقق، وسنسمع بعد فترة قصيرة أنباء جيدة بهذا الشأن، أؤكد لكم ذلك".
وأوضح أن المحادثات المقبلة مع الجانب الأمريكي والمقترحات الجديدة التي وردت منه تناقش حاليا بشكل مكثف، بما في ذلك على مستوى مجموعة عمل تضم عددا من كبار المسؤولين البيلاروسيين، من بينهم رئيس الوزراء، ورئيس إدارة الرئاسة، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الأمنية.
وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال.
وقال لوكاشينكو، في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "روسيا سوف تحرر هذه الأراضي (دونباس) على أي حال، حتى مع الوتيرة الهادئة التي يتقدم بها الجيش الروسي، نعم، هذه منطقة شديدة التحصين، بل إنها الأكثر تحصينا... لكن الروس سيحررونها... وإذا أرادوا المواجهة فعلى زيلينسكي أن يتوقع خسارة أوكرانيا بأكملها".
وقال لوكاشينكو، ردا على أسئلة وجهت إليه عقب خطابه أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "إنه لأمر (إنهاء الصراع الأوكراني) بغاية الأهمية بالنسبة لي، فموقفي مؤيد للسلام. وقد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لنا علناً على موقف بيلاروسيا السلمي. لا شك بأنكم سمعتم بذلك. فلطالما تمسكنا بهذا الموقف وما زلنا نتمسك به".