بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيا

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قال تيرتيل: "اليوم صباحًا، عرضت على الرئيس المقترحات الجديدة التي قدمها الجانب الأمريكي، مع أخذ موقف جمهورية بيلاروسيا بالاعتبار، وكذلك موقف رئيسنا الرامي إلى التوصل إلى تسوية سلمية لجميع الخلافات، لا سيما المتعلقة منها بأوكرانيا، وهناك العديد من المواضيع قيد النقاش، تشمل قضايا عالمية وإقليمية، فضلا عن العلاقات الثنائية".وأضاف أن "الحوار النشط بين رئيسي الولايات المتحدة وبيلاروسيا ما زال مستمرا".وأعرب عن تفاؤله إزاء المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ونتائجها، قائلا: "أنا على يقين من أن نتيجة إيجابية ستحقق، وسنسمع بعد فترة قصيرة أنباء جيدة بهذا الشأن، أؤكد لكم ذلك".وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أن روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال.وقال لوكاشينكو، في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "روسيا سوف تحرر هذه الأراضي (دونباس) على أي حال، حتى مع الوتيرة الهادئة التي يتقدم بها الجيش الروسي، نعم، هذه منطقة شديدة التحصين، بل إنها الأكثر تحصينا... لكن الروس سيحررونها... وإذا أرادوا المواجهة فعلى زيلينسكي أن يتوقع خسارة أوكرانيا بأكملها".وقال لوكاشينكو، ردا على أسئلة وجهت إليه عقب خطابه أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "إنه لأمر (إنهاء الصراع الأوكراني) بغاية الأهمية بالنسبة لي، فموقفي مؤيد للسلام. وقد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لنا علناً على موقف بيلاروسيا السلمي. لا شك بأنكم سمعتم بذلك. فلطالما تمسكنا بهذا الموقف وما زلنا نتمسك به".لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين

